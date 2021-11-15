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وسام الغمري عضوًا بلجنة «البومزا» بالاتحاد الدولي للتايكوندو

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وسام الغمري عضوًا بلجنة «البومزا» بالاتحاد الدولي للتايكوندو وسام الغمري عضوًا بلجنة «البومزا» بالاتحاد الدولي للتايكوندو

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قرر الاتحاد الدولي للتايكوندو برئاسة تشونج وان تشو، تعيين دكتور وسام الغمري عضوًا بلجنة البومزا بالإتحاد الدولي للتايكوندو.

و قد أرسل رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو خطاب التعيين والتهنئة اليوم الأثنين 15 نوفمبر وسيتولى الغمري عمله في عضوية لجنة البومزا لمدة عامان حتى إنتهاء بطولة العالم 2023.

والغمري هو أحد الكوادر الرياضية التي دفع بها اللواء الراحل أحمد فولي داخل أروقة الاتحاد الدولي واستطاع إثبات كفاءته داخل الاتحاد الدولي ونيل ثقة الجميع حيث تم تعيينه قبل ذلك في لجنة البومزا بالاتحاد الدولي للتايكوندو عام 2018، وتعيينه اليوم في دورة جديدة دليل كبير على ثقة الاتحاد الدولي ورئيسه.

و يعد وسام الغمري من أنجح كوادر التايكوندو المصري حيث تولى منصب مدير بطولة العالم لناشئي التايكوندو (2017)، ومدير بطولة الدولية للتايكوندو لعدة سنوات، ورئيس لجنة المسابقات ببطولة الأقصر الدولية (2016 و2015 )، وعضو اللجنة العليا المنظمة لبطولة الأقصر الأولى (2014)، كما أنه كان مدير بطولة العالم الشاطئية التي أقيمت في الغردقة 2019 وبطولة إفريقيا للباراتايكوندو بالغردقة 2019.

كما تولى العديد من المهام داخل الإتحاد المصري للتايكوندو: نائب رئيس اللجنة الفنية (2015- 2016)، نائب رئيس لجنة المسابقات (2013- 2015)، رئيس لجنة مسابقات البومزا (2016- 2018)، المدير الفني للمنتخب المصري للبومزا (من 2007 ولعدة أعوام).

المصرى اليوم

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