واشنطن تفرض عقوبات على 9 مسؤولين في نيكاراجوا

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فرضت السلطات الأمريكية عقوبات على تسعة مسؤولين في نيكاراجوا وعلى مكتب المدعي العام الفدرالي في أعقاب فوز الرئيس دانييل أورتيجا بولاية رئاسية جديدة، اعتبرتها واشنطن «صورية».

والعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية استهدفت وزير الطاقة ونائب وزير المالية في البلاد، جاءت عقب إعادة انتخاب الرئيس دانيال أورتيجا لولاية رابعة على التوالي في الانتخابات التي جرت في البلاد في الـ7 من نوفمبر.

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق من الشهر الحالي، مرسوما بفرض عقوبات على نيكاراغوا، ورفضت الولايات المتحدة الاعتراف بالانتخابات في نيكاراجوا، منتقدة سلطات البلاد بسبب اعتقال عدد من النشطاء والصحفيين والمرشحين للرئاسة قبيل الانتخابات، وهددت بفرض عقوبات على البلاد.

وكان اليساري دانييل أورتيغا قد فاز في انتخابات الرئاسة التي جرت في نيكاراجوا بحصوله على حوالي 76%، وبالتالي سيحتفظ بمنصبه الذي يشغله منذ عام 2007.