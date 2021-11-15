جامعة عين شمس تكرم صناع مسلسل شيخ العرب همام

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نظمت اليوم جامعة عين شمس برئاسة د. محمود المتيني ندوة «شيخ العرب همام» ضمن فاعليات الموسم الثقافى الفنى والذى ينظمه قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واستضافت الندوة فريق عمل المسلسل الكاتب عبدالرحيم كمال والمخرج حسنى صالح والفنان سامح الصريطى والكاتبة الدكتورة لميس جابر.



وافتتح الندوة د. ممدوح الدماطى عميد كلية الآثار ووزير الآثار الأسبق متحدثا حول همام بن يوسف بن أحمد بن محمد بن همام ابن أبوصبيح سيبة، والملقب بـشيخ العرب همام. وهو من أشهر شخصيات الصعيد ولد عام 1709 م في فرشوط محافظة قنا وتوفى عام 1769 م وهو الابن البكر للشيخ يوسف زعيم قبائل الهوارة تولى الشيخ همام الحكم بعد وفاة والده يوسف ومضى قدما في توسيع ومد سلطانه على كافة أقاليم الصعيد، من المنيا إلى اسوان .



وقام بتأسيس شبه دولة فأنشا الدواوين لإدارة شؤون الأراضي الواقعة تحت سيطرته ولرعاية العاملين عليها وشكل قوة عسكرية من الهوارة والعرب والمماليك الفارين من حكم على بك الكبير فدقت أبواق الحرب بين دولة في الجنوب يرأسها شيخ العرب همام ودولة الشمال برئاسة على بك الكبير، فبعث همام(شيخ العرب) جيشا كبيرا جمع فيه عدة جيوش من الصعيد ومن هواره وعلى راسهم (إسماعيل الهوارى) ابن عم الشيخ همام وزوج اخته وخال أولاده اختاره همام ليكون قائدا للجيش وبدات الحرب وكانت الغلبة من نصيب اهل الصعيد وهواره في البداية ولكن بسبب مكر المماليك استطاعوا ان يخدعوا إسماعيل الهوارى ويجعلوه يخون ابن عمه وانتصر المماليك بسبب الخيانة ودخلوا فرشوط وجعلوها كوما من الرماد فإتجه همام إلى النوبة ليبنى جيشا اخر من الصعيد ولكنه لم يستطع بسبب الموت فتوفى في الطريق.

وتحدث الكاتب الكبير عبدالرحيم كمال حول واحدة من اروع الشخصيات واكثرها اثارة للدهشة وهو شيخ العرب همام الذي استطاع بفطننته وحنكته ان ينهي الخلافات بين الهواره والعرب والأشراف والوافدين استطاع أن يوحد تلك القبائل ويواجه المماليك. وعن الصعوبات التي واجهته أثناء كتابة الشخصية كانت اللهجة التي سيتم اعتمادها في المسلسل وأضاف سيادته ان خطابات شيخ العرب همام كان لها دور أساسي في اختيار اللهجه الصعيدية التي ظهرت في المسلسل.

وتناول المخرج حسنى صالح تجربته الاخراجية في مسلسل شيخ العرب همام في تجسيد شخصية اقرب إلى الخيال من القوة والذكاء والدهاء ويتميز بمهارات الفروسية وركوب الخيل فكان تحدى صعب في اختيار فنان قدير وفارس فتدرب الفنان القدير يحيى الفخراني على ركوب الخيل والفروسية أكثر من ثلاثة أشهر وكان التحدى الأكبر بتصوير المعارك التي تتضمنها احداث المسلسل، بالإضافة إلى عمل تناغم بين عدد من النجوم القوية التي تجسد شخصيات تاريخية مؤثرة.

كما أعربت الدكتورة لميس جابر عن بالغ سعادتها باستضافتها في الجامعة التي تخرجت بها وذكريات الدراسة في كلية الطب جامعة عين شمس.

واشارت إلى التناقضات الشخصية والجوانب المختلفة لكل شخصية وخاصة شخصية عيسى وإسماعيل وشخصية الشيخ سلام اخو الشيخ همام والذى جسد التاريخ وقربه لخيال المشاهد.

وتناولت العلاقة التاريخية بين السلطان العثماني والهوارة أو الهمامية وصولا إلى شيخ العرب همام الذي حكم الصعيد بدءا من «المنيا إلى أسوان» وحكم المماليك برئاسة على بك الكبير شمال مصر والعلاقة بينهما بين الوفاق والخلاف وابرزت دهاء وذكاء وفطنة شيخ العرب همام والتدهور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي أعقب وفاة شيخ العرب. وذكرت ما قاله الجبرتى عن وفاة شيخ العرب همام «مات الجناب الأجل والكهف الأظل الجليل المعظم والملاذ المفخم الأصيلي الملكي ملجأ الفقراء والأمراء ومحط رحال الفضلاء والكبراء شيخ العرب الأمير شرف الدولة همام بن يوسف بن أحمد بن محمد بن همام ابن أبوصبيح سيبة»

وعن تجربة الفنان سامح الصريطى التمثيلية لشخصية عيسى في مسلسل شيخ العرب همام والصعوبات التي واجهها في تجسيد الشخصية وتفاصيلها النفسية والتى كانت سبب في نجاح العمل ومصداقيته التاريخية التي عرفت الجمهور بفترة تاريخية مغمورة، مؤكدا دور الدارما في تحويل النصوص التاريخية الجافة إلى مشاعر إنسانية نابضة ترسخ في الذهن وتؤثر في العقول. وفي نهاية الندوة كرمت جامعة عين شمس صناع عمل شيخ العرب همام على دورهم في العمل .