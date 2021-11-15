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كرم قطاع المعاهد الأزهرية بالتعاون مع المكتب الإقليمي للغة الإنجليزية بالسفارة الأمريكية ومؤسسة النايل تيسول ‏موجهي ومعلمي اللغة الإنجليزية، الذين اجتازوا برنامجي مهارات التوجيه والإشراف الفني الفعالة(بالنسبة للموجهين) ‏ ‏وأسس ومهارات تدريس اللغة الإنجليزية(بالنسبة للمعلمين)، بحضور الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية ‏للامتحانات، نائبًا عن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ عوض الله عبدالعال، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، والسيدة ‏لورين لاف لاذ، المفوضة لشؤون السفارة الأمريكية، ومايكا ريشر، مدير المكتب الإقليمي للغة الإنجليزية ‏‏بالسفارة، وهناء سودان، أخصائي البرامج بالمكتب الإقليمي، وسعيد عبدالنبي، ‏أخصائي البرامج بالمكتب الإقليمي. ‏

وقال الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، نائبًا عن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية،: إن الأزهر ‏الشريف حريص على مواكبة التطور في جميع المجالات، مما لا يدع مجالا للتعاون في أي شيء يخدم الأزهر الشريف و‏الإنسانية إلا ويأخذ خطوات جادة وسريعة، وهذا التعاون مع هذه المؤسسات أكبر دليل على حرص الأزهر، مؤكدًا أن ‏إجادة اللغة فرصة جيدة لإثقال معلمي وموجهي الأزهر بخبرات جديدة تفيدهم وتفيد الطلاب مما يساعد الأزهر في نشر ‏رسالته بكل لغات العالم.‏

ومن جانبه أوضح الشيخ عوض الله عبدالعال، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، أنه تم تدريب 30 موجهًا و30 معلمًا على ‏مستوى الجمهورية وهذه أول دورة وسيتم استمرار هذه الدورات على مستوى الجمهورية، حرصًا على إعطاء خبرات ‏جديدة للمعلمين والموجهين تساعدهم في التدريس للطلاب بصورة متطورة تواكب مستجدات العصر.‏

ومن جانبها أوضحت لورين لاف لاذ، المفوضة لشؤون السفارة الأمريكية، ‏أن الأزهر يتخذ خطوات جادة في ‏تعلم مهارات اللغة الإنجليزية انطلاقًا من دوره العالمي وحرصه على نشر رسالته في كل ربوع العالم، مشيرة إلى أن هذه ‏البرامج لا غنى عنها لإثقال مهارات وخبرات جديدة تعود بالنفع على المعلمين وكذا الطلاب.‏

قطاع المعاهد الأزهرية بالتعاون مع السفارة الأمريكية يكرمان موجهي ومعلمي اللغة الإنجليزية بالأزهر

قطاع المعاهد الأزهرية بالتعاون مع السفارة الأمريكية يكرمان موجهي ومعلمي اللغة الإنجليزية بالأزهر

قطاع المعاهد الأزهرية بالتعاون مع السفارة الأمريكية يكرمان موجهي ومعلمي اللغة الإنجليزية بالأزهر

قطاع المعاهد الأزهرية بالتعاون مع السفارة الأمريكية يكرمان موجهي ومعلمي اللغة الإنجليزية بالأزهر