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الإعلام اللبنانية تحذر من بيان منسوب إلى جورج قرداحي

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الإعلام اللبنانية تحذر من بيان منسوب إلى جورج قرداحي الإعلام اللبنانية تحذر من بيان منسوب إلى جورج قرداحي

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حذرت وزارة الإعلام اللبنانية، اليوم الاثنين، من تداول بيان مفبرك منسوب لوزير الإعلام، جورج قرداحي، حول «محاولات إجباره على تقديم الاستقالة».

وقالت الوزارة، في بيان اصدرته اليوم الاثنين: «دأبت مواقع إلكترونية ووسائل تواصل اجتماعي على بث بيانات مفبركة منسوبة إلى وزير الإعلام جورج قرداحي، آخرها اليوم، يدعي مروجوه أنه موجه من الوزير إلى رئيس نجيب ميقاتي اعتراضا على محاولات إجباره على تقديم الاستقالة».

وتابعت الوزارة: «تضمن البيان المزعوم الذي يحمل توقيعا مزورا لوزير الإعلام ادعاء من ملفقيه مفاده أن التحقيقات بينت قيام بعض الموظفين بتسريب خطابات سرية وقرارات اتخذها الوزير لإدارة أزمة وسائل الإعلام، وأن الوزارة ستعاقب الموظفين الذين ثبت تورطهم، وأن الوزير قرر إعادة هيكلة وزارة الإعلام».

وختمت بالقول: «إن وزارة الإعلام، إذ تؤكد مجددا أن البيان المذكور ملفق وعار من الصحة تماما، تلفت إلى عدم صحة أي بيان أو موقف ينسب إلى الوزير ما لم يكن صادرا عن الموقعين الرسميين للوكالة الوطنية للإعلام أو وزارة الإعلام».

المصرى اليوم

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