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«متحدث الصحة»: الحصول على المعلومات حق للجميع.. ونبحث تعديل آلية «بيان كورونا»

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«متحدث الصحة»: الحصول على المعلومات حق للجميع.. ونبحث تعديل آلية «بيان كورونا» «متحدث الصحة»: الحصول على المعلومات حق للجميع.. ونبحث تعديل آلية «بيان كورونا»

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أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الحصول على المعلومات حق متاح للجميع، وأن جزء من دوره توفير المعلومات المتعلقة بعمل الوزارة بسهولة ويُسر للجميع، جاء ذلك خلال تواجده بديوان عام الوزارة عقب صدور قرار تكليفه بمنصب المتحدث الرسمي.

وأضاف عبدالغفار، خلال لقائه بالصحفيين المُعتمدين لتغطية أخبار الوزارة، أن هاتفه متاح للجميع ويستقبل الاتصالات على مدار اليوم، وعلى استعداد تام للإجابة على كافة التساؤلات المتعلقة بعمل الوزارة والخدمات التي تقدمها للمواطنين، مشيرا أنه سيعمل مع المكتب الإعلامي على وضع آلية خلال الأيام المقبلة من شأنها تيسير إجراءات التعامل والتواصل المباشر بين الصحفيين وقيادات الوزارة، لنقل المعلومات الصحيحة للمواطنين والقضاء على الشائعات، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، في هذا الشأن.

وفيما يتعلق بالبيان اليومي لعدد الإصابات بفيروس كورونا، قال المتحدث الرسمي، أنه لا يعلم السبب لتأخر صدور البيان اليومي حتى فجرا، مشيرا أنه سيتواصل مع المسؤولين لمعرفة السبب وتحديد موعد مبكر وآلية واضحة للإعلان عن البيان اليومي لجميع وسائل الإعلام.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، قد أصدر أمس قرارا بتكليف الدكتور حسام عبدالغفار، بالقيام بمهام المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، خلفا للدكتور خالد مجاهد، وأشار القرار الذي حمل رقم 584 لسنه 2021، إلى أن الدكتور حسام عبدالغفار يكون وحده دون غيره حق الإدلاء بالتصريحات الرسمية الصادرة عن الوزارة بكافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وأنه على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويلغي كل ما يخالفه من أحكام وردت في قرارات أخرى.

المصرى اليوم

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