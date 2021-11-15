ماذا قال الفنانون للقمص المشلوح زكريا بطرس بعد إساءته للنبي؟ (التفاصيل)

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تصدر عدد من نجوم الفن، الرد والهجوم على القمص «المشلوح» زكريا، الذي أذاع فيديو أساء فيه للنبي محمد «ص» والإسلام، وتسببت تصريحاته المذاعة في موجة غضب واسعة، استدعت إصدار الكنيسة بياناً نفت علاقتها به بعد شلحه وسفره خارج مصر.

ونشر الفنان ماجد الكدواني، أحد مقطع فيديو من أحد مشاهده في فيلم “طلق صناعي”، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وعلق: “والمصحف مسيحي”.

كما هاجمت الفنانة عايدة رياض، الكاهن زكريا بطرس، ونشرت صورة للكاهن المشلوح، عليها علامة «إكس» عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة :«أرفض أي إساءة للدين الإسلامي فأنا احترمه جدا ومفيش حاجة هتقدر تعمل بينا فتنة ابدا». وتابعت :«أنا مسيحية وبحتفل بالمولد النبوي مع جيراني دايما وكلنا واحد وعمر ما كان في ولا هيبقي في اختلاف بينا.. الدين لله وحده.. إلا رسول الله».

فيما علق الفنان عمرو يوسف على الفيديو المتداول للقص زكريا بطرس، وكتب عمرو يوسف، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»: ملكش دعوة بديانة حد.

وهاجم الفنان إدوارد، الكاهن المشلوح زكريا بطرس، ونشر عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام» صورة لبطرس واضعا عليها علامة «إكس»، وعلق عليها قائلاً: «أنا عملت مداخلة مع الإعلامي وائل الإبراشي من أيام الثورة عشان واحد اسمه رامي جان كان برده بيحاول يتكلم باسم المسيحيين».

وأضاف: «الدين مش كده كل الأديان محبة ومش هسمح لأي حد يعمل فتنة بينا، أنا بحب وبحترم الدين الإسلامي واتربيت على صوت الأذان وبستنى رمضان كل سنة وبصوم أول يوم زي ما أمي عودتنا وبسهر مع صحابي ليلة العيد للصبح لحد ما يروحوا الصلاة.. أنا اتربيت على كده وهعيش كده».