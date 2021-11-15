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حملات مكثفة لمكافحة العقارب بالمناطق المتضررة من سيول أسوان

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حملات مكثفة لمكافحة العقارب بالمناطق المتضررة من سيول أسوان حملات مكثفة لمكافحة العقارب بالمناطق المتضررة من سيول أسوان

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أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لإدارة الملاريا بمديرية الشؤون الصحية بتنفيذ حملات مكثفة لمكافحة العقارب والحشرات الضارة بمنطقة أبوالريش .

وقام المسؤولون بقيادة الدكتورة مروة محمود مدير إدارة الأمراض المتوطنة بسحب عينات عشوائية من جميع الأعمار السنية للمواطنين لفحصها بهدف الإطمئنان على سلامتهم من الملاريا كإجراء صحى حيث يأتي تنفيذ ذلك ضمن الخطة الموضوعة لتكثيف حملات المكافحة الحشرية بالمناطق المتضررة من تزايد ظهور العقارب بها كالمناطق الجبلية، والمناطق القريبة من مخرات السيول .

وأوضح اللواء أشرف عطية بأنه بالتوازى مع ذلك تم توفير الأمصال في جميع المستشفيات والمراكز الطبية ضد لدغات العقارب، بجانب الدفع بفرق الطب الوقائى المتحركة والإسعاف داخل القرى والمناطق المتضررة للتعامل السريع مع أي حالات طارئة .

المصرى اليوم

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