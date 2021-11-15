بنى سويف : حلول غير تقليدية في ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة

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شدد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، أن ملف إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة في مقدمة أوليات العمل التنفيذي بالمحافظة، تحت إشراف مباشر من المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، التي تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للحفاظ واسترداد حق الشعب في أراضي الدولة المتعدي عليها التابعة لكافة الولايات، من خلال مواجهة كافة صور التعديات سواء في المهد أو التعديات القائمة بالفعل عن طريق حلول وخطة عمل غير تقليدية «في إطار القانون» تستهدف تحقيق أفضل استفادة وحشد من كافة الجهود لكل الجهات المعنية وذات الصلة.

وطالب نائب المحافظ بضرورة العمل خارج الصندوق في هذا الملف الهام،وأن تتكامل كافة الجهود مع بعضها،وأهمية التواصل المباشر المستمر،والاعتماد على العمل الميداني وعدم الاكتفاء بالاجتماعات التنسيقية، مؤكدا متابعة محافظ بني سويف لهذا الملف بشكل يومي،وتوجيهاته المستمرة بتحقيق إنجاز أفضل، وأنه لن يتم السماح بأي وجه من التراخي أو التقصير في هذا الشأن، خاصة وأنه يتعلق بحق الشعب والدولة ومواصلة جهود التنمية الشاملة في مختلف القطاعات والميادين.

جاء ذلك الاجتماع الأسبوعي الذي عقده نائب المحافظ بأعضاء اللجنة التي شكلها محافظ بني سويف للدفع بهذا الملف وتحقيق إنجاز أفضل به، حيث حضر الاجتماع كل من: اللواء جمال مسعود السكرتير العام، أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة ورؤساء الوحدات المحلية السبع، وتمت مناقشة مستجدات ملف استرداد أملاك الدولة ومواجهة كافة صور التعديات، التي تأتى في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن الانتهاء من تنفيذ الإزالات على أراضى أملام الدولة في غضون 6 شهور.

خلال الاجتماع تمت مناقشة تقرير أعمال اللجنة التي تتولى وضع الحلول المناسبة وغير التقليدية لتذليل كافة العقبات التي تواجه ملف إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة،وإعداد حصركامل من كافة جهات الولاية بجميع التعديات التي تخصها،وتقديم مقترحات جذرية لحل مشكلة التعدي على أراضى أملاك الدولة والمتابعة المستمرة مع وزارة التنمية المحلية. وتم التوجيه بإعداد تقارير دورية بشكل منتظم تتضمن نتائح أعمال وجهود اللجنة لتقييم ما تم إنجازه من مهام وجهود في هذا الملف الحيوي.