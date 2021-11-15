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بعد منع غير الملقحين .. الصحة: لم نرصد نسبة غياب مرتفعة بين الموظفين

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بعد منع غير الملقحين .. الصحة: لم نرصد نسبة غياب مرتفعة بين الموظفين بعد منع غير الملقحين .. الصحة: لم نرصد نسبة غياب مرتفعة بين الموظفين

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أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، متابعة تنفيذ قرار منع دخول الموظفين لمقار عملهم في وزارة التعليم العالي والجامعات ووزارة الصحة بدون تلقي لقاح كورونا.

وأضاف «عبدالغفار»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، أن «نسب الغياب في ديوان عام الوزارة لم تكن مرتفعة، وذلك يدل على حصول معظم الموظفين على لقاح كورونا، مؤكدا «لم نرصد نسبة غياب مرتفعة بين الموظفين».

وتابع متحدث الصحة «الموظف يقدم شهادة تلقي اللقاح أو شهادة pcr تفيد بعدم حصوله على لقاح كورونا»، مشيرًا إلى أن «تزوير شهادة الـ pcr يعد تزويرا في أوراق رسمية، وهي جريمة يعاقب عليها القانون».

وذكر أن هدف تطبيق قرار حظر دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا حمايتهم. وتابع الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن هناك إقبال منقطع النظير على تلقي اللقاح بمحطات مترو الأنفاق وسيتم التوسع في إنشاء مراكز التطعيم بمحطات مترو الأنفاق.

وتابع الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان: نريد أن تعود الحياة لطبيعتها قبل والعالم أجمع على أي أهمية اللقاح في التعامل مع الجائحة والدولة المصرية تريد صالح المواطن في ظل جائحة كورونا.

المصرى اليوم

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