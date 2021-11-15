خلال أسبوع.. 3 مؤبدات لـ مايكل فهمي وداعية المنصورة ومتهمي اغتصاب «فتاة الساحل»

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على مدار أسبوع، صدرت 3 أحكام بالسجن المؤبد بحق 4 متهمين متورطين في 3 قضايا اعتداء وتحرش جنسي.

في 9 نوفمبر الجاري، عاقبت محكمة جنايات القاهرة، مايكل فهمي، بالسجن المؤبد، وبراءة زوجته في اتهامهما بهتك عرض 6 فتيات قاصرات، داخل عيادته.

كانت النيابة العامة، أحالت «مايكل فهمى» وزوجته إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما عما نُسب إلى الأول من خطف 6 فتيات مستغلاً صغر عمرهن واستدراجهن إلى مسكنه وعيادة خاصة له، وهتك عرضهن بالقوة بإيهامهن باحتياجهن لعلاج وفحص خاص تمكن من خلاله من إتمام جريمته، واشتركت زوجته معه بطريقى الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جرائم أسندت إليه بتواجدها معه خلال لقائه ببعض المجنى عليهن وذويهن لبث الطمأنينة في نفوسهم تجاه المتهم وأساليب علاجه، فمكنته بذلك من الانفراد بهن وارتكاب جرائمه.

مايكل فهمي وزوجته

وأقامت النيابة العامة الدليل قِبل المتهم وزوجته من شهادة 12 شاهدًا، وما أقر به المتهم بالتحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينة مسكن المتهم من تطابق أوصافه مع ما أدلت به المجنى عليهن وأحد الشهود بالتحقيقات، وما عثرت عليه النيابة العامة خلال تفتيش المسكن من رسائل مكتوبة من المجنى عليهن، وأقراص مدمجة تحوى مقاطع جنسية من الجرائم التي ارتكبها المتهم.

وما ثبت من فحص حاسوب المتهميْن وهاتفيهما وما فيهم من محادثات وتسجيلات صوتية ومرئية وصور، وما ثبت من إفادة دار الكتب والوثائق القومية من تأليف المتهم كُتيب تضمن صفات ادعى بها أمام المجنى عليهن على خلاف الحقيقة، وما ثبت من إفادة نقابة الأطباء وإدارة العلاج الحُر من عدم تسجيل المتهم بأى درجة علمية أو منشأة طبية خاصة، وعدم الاستدلال على عيادة مصرح له بها.

وفي 9 نوفمبر الجاري، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بالسجن المؤبد للمتهمين كلا من شريف ا، ويوسف ق (هاربين) و١٥ سنة لـ أمير ز (محبوس) باغتصاب فتاة بالساحل الشمالي.

وأسندت تحقيقات النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 3 لسنة 2021 حصر تحقيق المكتب الفني للنائب العام، والمتهم فيها كل من شريف ا، ويوسف ق (هاربين) وأمير ز (محبوس)، بمواقعة أنثى بغير رضاها في قرية سياحية بالساحل الشمالي في عام 2015.

مايكل فهمي وزوجته

وذكرت التحقيقات أن المتهمين واقعوا المجني عليها بغير رضاها، وذلك بأن دسوا لها مخدرًا في شرابها قاصدين إعدام رؤيتها، وبعد تغيبها عن الوعي، حصروا عنها ملابسها وتناوبوا مواقعتها، والتقطوا لها صورا في هذا الوضع المخل دون علمها، وقد ثبتت الواقعة بمشاهدة مقطع مرئي مصور للفتاة من قِبل المتهمين.

وأوردت التحقيقات شهادة المجني عليها التي تعمل في مجال التمثيل، كاشفة عن تلقيها دعوة من صديقها المتهم شريف الكومي في صيف عام 2015 لقضاء عدة أيام معه في وحدة مصيفية بقرية مراسي بالساحل الشمالي، موضحة أنها التقته رفقة كل من شقيقه عمرو والمتهم الثاني يوسف قرة وآخرين لا تعلمهم، ومكثت في الوحدة يومين.

واليوم الاثنين، قضت محكمة جنايات المنصورة، بمعاقبة سليمان فايد سليمان محمد، داعية ديني وإمام مسجد، بتهمة هتك عرض طفلة، أثناء تحفيظها القرآن، داخل منزله بقرية منشأة البدوي بمركز طلخا، التابع لمحافظة الدقهلية.

وعاقبت المحكمة بإلزام الداعية بدفع غرامة قدرها 15 ألف جنيه، تعويضًا لأهل الطفلة، مع إلزامه بدفع أتعاب المحاماة.

إمام المسجد المتهم

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى بلاغًا من ربة منزل تبلغ من العمر 39 عامًا، وتقيم في قرية منشأة البدوي التابعة لمدينة طلخا، تتهم فيه شيخ وداعية ديني باستدراج طفلتها «جنة»، البالغة من العمر 10 سنوات، لمنزله والتعدي عليها جنسيا عقب انتهاء درس لتحفيظ القرآن وانصراف باقي الطلاب.

وأكدت الأم أن طفلتها كانت تتردد على منزل المتهم لحفظ القرآن الكريم، إلا أنه استدرجها بعد انصراف باقي زملائها وتعدى عليها جنسياً عدة مرات، مضيفة أن الطفلة رفضت الذهاب مرة أخرى له، وبسؤالها اعترفت بما فعله معها الداعية وأعربت عن خشيتها من تكرار الواقعة مرة أخرى.