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إصابة 13 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص بالشرقية

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إصابة 13 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص بالشرقية إصابة 13 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص بالشرقية

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أصيب ١٣ شخصا، مساء الإثنين، بإصابات تنوعت ما بين كسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، إثر تعرضهم لوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الأوسطي تجاه العبور بعد الكارتة الجديدة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزى بالشرقية لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية إخطارا، يفيد بشأن ورود بلاغا من شرطة النجدة، بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، على الطريق الأوسطي تجاه العبور بعد الكارتة الجديدة، ما أسفر عن إصابة ١٣ شخصا بإصابات متنوعة.

تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وجري نقل المصابين إلى مستشفي بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

المصرى اليوم

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