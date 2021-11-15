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ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس موريتانيا

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ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس موريتانيا ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس موريتانيا
تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، رسالة خطية من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة.

تسلم الرسالة نيابة عن ولي العهد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، خلال استقباله في مقر وزارة الخارجية بالرياض اليوم، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين بالخارج، السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

جرى، خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وزير المالية الموريتاني، محمد الأمين ولد الذهبي، ومن الجانب السعودي مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية، السفير الدكتور سامي الصالح.

من جانب آخر، أجرى ولي العهد اتصالا هاتفيا بوزير الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عمان، ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد. وعبر ولي العهد، خلال الاتصال، عن تهنئته له بمناسبة عقد قرانه، وتمنياته بوافر السعادة والتوفيق. من جهته، أعرب وزير الثقافة والرياضة والشباب بسلطنة عمان عن الشكر لولي العهد على تهنئته، وما أبداه من مشاعره أخوية صادقة.


الوطن السعودية

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