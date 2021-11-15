مفكر اقتصادي: الهيئة العربية للتصنيع يمكنها توطين تكنولوجيا الصناعات الإلكترونية

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أشاد المفكر الاقتصادي د. طلال أبوغزالة بما تملكه الهيئة العربية للتصنيع من إمكانيات مُتقدمة تؤهلها لتوطين تكنولوجيا الصناعات الإلكترونية الحديثة والقابلة للتطوير والابتكار.

في تصريحات لبرنامج «لقاء خاص» المذاع على قناة TeN، أكد أبوغزالة أن المجموعة قامت بنقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتوريد أحدث خطوط الإنتاج والمكونات الإلكترونية الذكية بالشراكة مع العربية للتصنيع وتدريب الكوادر البشرية من العاملين بمصنع الإلكترونيات التابع للهيئة على صناعة التابلت واللاب توب، وفقا لمستويات الجودة العالمية ومعايير الثورة الصناعية الرابعة ما ساهم في بدء انتاج متميز

وأشاد المفكر الاقتصادي بنجاح الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود في وجه التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، وتوجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي والذي ساهم في رفع تصنيف الاقتصاد وحصوله على إشادات دولية كبيرة.