استشاري جراحة المخ: عيوب النخاع الشوكي تحدث خلال فترة الحمل

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قال الدكتور إيهاب الرفاعي، استشاري جراحة المخ والأعصاب، إن بعض الأطفال يكون لديهم عيوب مثل تكيسات في النخاع الشوكي، وأحيانًا يكون النخاع الشوكي مفتوح، وهذا يسمى بالصلب المشقوق، ويحدث بسبب اختلال كرمزي، ويبدأ حدوثه خلال مرحلة الأجنة، ويتطور خلال فترة الحمل، وهذا المرض في حاجة إلى علاج بشكل فوري.

وتابع "الرفاعي"، خلال حواره مع الإعلامية ولاء غانم، ببرنامج "العيادة"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الاثنين، أن عيوب النخاع الشوكي تحدث خلال فترة الحمل، وهناك إمكانية لمعرفة هذا الأمر خلال الحمل، وهذا الأمر لم يكن يحدث إلا بعد الولادة، ولكن مع تطور الموجات الصوتية أصبح هناك إمكانية لمعرفة هذا المرض قبل الولادة بشكل مبكر للغاية.

ولفت إلى أن معرفة هذا المرض قبل الولادة أمر جيد، ويساعد بصورة كبيرة في العلاج، مشيرًا إلى أن الموجات الصوتية تتيح النظر إلى غرف مخ الجنين أثناء الحمل، الموجودة داخل الدماغ، ومن خلال هذا الأمر نستطيع معرفة أي عيوب في الحبل الشوكي.