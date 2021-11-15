عون يبحث مع سفراء لبنان في 3 دول خليجية تطورات «أزمة قرداحي»

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استقبل الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الاثنين، سفير لبنان لدى السعودية، فوزي كبارة، وسفير لبنان لدى البحرين، ميلاد نمور، والقائم بالأعمال في سفارة لبنان بالكويت، هادي هاشم.

وأفادت الرئاسة اللبنانية على حسابها في «تويتر» بأن الرئيس عون اجتمع مع السفراء والقائم بالأعمال، واستعرض معهم التطورات المتصلة بالعلاقات اللبنانية مع الدول الثلاث وسبل معالجتها.

وحذرت وزارة الإعلام اللبنانية، اليوم، من تداول بيانات مفبركة منسوبة لوزير الإعلام جورج قرداحي.

وقالت الوزارة في بيان لها إن مواقع إلكترونية ووسائل تواصل اجتماعي دأبت على بث بيانات مفبركة منسوبة لقرداحي، بحسب الوزارة.

وأوضحت الوزارة أن آخر هذه البيانات كان اليوم، لافتة إلى أن مروّجيه يدّعون أنه موجه من قرداحي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي: «اعتراضا على محاولات إجباره على تقديم الاستقالة».

وذكرت الوزارة أن البيان الملفق الذي يحمل توقيعا مزورا لقرداحي يزعم أن التحقيقات أظهرت تسريب بعض الموظفين خطابات سرية وقرارات للوزير.

وأعلنت السعودية استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها، على خلفية تصريحات لقرداحي قبل توليه الوزارة قال فيها إن جماعة أنصار الله اليمنية «تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات».