إيران: عودة العلاقات بين دول عربية وسوريا تصب في صالح المنطقة

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اعتبرت إيران اليوم الإثنين، أن عودة العلاقات بين دول عربية ودمشق تصب في صالح «كل دول المنطقة»، وذلك في أعقاب زيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى العاصمة السورية الأسبوع الماضي.

ورحبت إيران بزيارة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى سوريا في التاسع من نوفمبر الجاري ولقائه الأسد، في أول خطوة من نوعها لمسؤول إماراتي رفيع إلى دمشق منذ قطع دول خليجية عدة علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق إثر اندلاع النزاع في 2011.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده:«مما يبعث على الرضا أن الدول تطبّع علاقاتها بشكل علني مع سوريا»، معتبرا أن هذه الخطوة «تصبّ في صالح كل دول المنطقة».

وشدد خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي على أن إيران لا ترحّب فقط بهذا المسار، بل تقوم أيضا بما في وسعها من أجل تسريع وتيرة استعادة الدول العربية وسوريا، علاقاتها الطبيعية.

ورأى خطيب زاده أن سوريا هي «من الأطراف الأساسيين في العالم العربي، والذين عملوا على اقصاء سوريا أضعفوا العالم العربي والمنطقة».

و علّقت جامعة الدول العربية عضوية سوريا في عام 2011 بعد إندلاع النزاع في البلد، كما قطعت دول عربية عدة علاقاتها مع دمشق بينها الإمارات، فيما أبقت أخرى بينها الأردن على اتصالات محدودة بين الطرفين. وشكّلت سلطنة عمان استثناء بين الدول الخليجية.