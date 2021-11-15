«القشاوى» يحصل على الدكتوراه في الصحافة عن «مفهوم الديمقراطية في الخطاب السلفي»

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حصل الزميل حسن فتحي القشاوي، سكرتير التحرير بوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الاثنين، على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى مع توصية بالطبع والتداول بين الجامعات من قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، عن دراسته التي تناولت «مفهوم الديمقراطية في الخطاب السلف».

وضمت لجنة المناقشة والحكم، الدكتور محمود خليل، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة رئيسًا ومشرفًا، والأستاذ الدكتور محمد شومان، عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية مشرفًا، والأستاذ الدكتور عمرو الشوبكي، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية مناقشًا، والدكتور محرز غالي، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة مناقشًا.

حضر المناقشة علي حسن، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، وصلاح جمعة، نائب رئيس التحرير، وصلاح مغاوري، نائب رئيس التحرير، ولفيف من الباحثين والإعلاميين.

وأشادت لجنة المناقشة بالدراسة التي تناولت «مفهوم الديمقراطية في الخطاب السلفي»، واعتبروها إضافة للمكتبة العلمية الإعلامية في مصر.

وثمن الباحث دور المشرفين في حثه على تطوير أدوات ومنهجية البحث العلمي المستخدمة في الدراسة.