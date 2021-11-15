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وزير قطاع الأعمال: شركة أخرى «لها ظروفها الخاصة» مصيرها مثل «الحديد والصلب»

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وزير قطاع الأعمال: شركة أخرى «لها ظروفها الخاصة» مصيرها مثل «الحديد والصلب» وزير قطاع الأعمال: شركة أخرى «لها ظروفها الخاصة» مصيرها مثل «الحديد والصلب»

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قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه تم تسوية مستحقات 50 عاملا من شركة الحديد والصلب أمس، مشيرًا إلى أنهم سيتسلمون أموالهم الأسبوع المقبل.

وأوضح وزير قطاع الأعمال، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن نحو 3350 عامل وقعوا لاستلام مستحقاتهم، ولكن العدد الإجمالي يتعددى 5000 عامل.

وأضاف أنه سيتم الانتهاء من صرف المستحقات لجميع العاملين في خلال شهر أو 40 يومًا.

وكشف أن «هناك شركة أخرى سيكون مصيرها مثل شركة الحديد والصلب، وسيتم الإعلان عنها قريبًا، لأنها لها ظروفها الخاصة» حسب قوله.

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