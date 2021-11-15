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إصابة 7 أشخاص بالاختناق جراء اندلاع حرائق جنوبي لبنان

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إصابة 7 أشخاص بالاختناق جراء اندلاع حرائق جنوبي لبنان إصابة 7 أشخاص بالاختناق جراء اندلاع حرائق جنوبي لبنان

جى بي سي نيوز :- أصيب 7 لبنانيين بالاختناق، السبت، جراء اندلاع حرائق في مناطق زراعية جنوبي البلاد . 

وقالت مصادر إن 7 أشخاص أصيبوا بالاختناق، جراء اندلاع حرائق في مناطق زراعية بقضاء صور (جنوب).

وأوضحوا أن "ألسنة النيران التهمت مساحات واسعة من الأشجار والأحراج، واقتربت من المناطق السكنية في البلدات المجاورة".

وحتى الساعة 14:00 ت.غ، لم تصدر السلطات اللبنانية بيانا بشأن ضحايا اندلاع الحرائق.

ووفق بيان مقتضب للحكومة اللبنانية، أجرى رئيس الوزراء نجيب ميقاتي اتصالات استباقية، طلبا للمساعدة من الدول المجاورة (لم يحددها)، حال تطلب الوضع ذلك.

فيما أعلنت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "يونيفيل"، المشاركة في عمليات إخماد الحرائق.

وقال الناطق باسم "اليونيفيل"، أندريا تيننتي، في تصريح صحفي، إن "اليونيفيل تساعد وحدات الدفاع المدني على إخماد الحرائق".

بدورها، أوضحت وكالة الأنباء الرسمية، أن هناك صعوبة تواجه أكثر من 8 فرق إطفاء لإخماد الحريق، بسبب قوة الرياح التي ساهمت في اقتراب النيران من المنازل السكنية.

وفي وقت سابق السبت، اندلعت حرائق هائلة في مناطق زراعية بوادي العزية زبقين في قضاء صور جنوبي لبنان.

وعادة ما يعاني لبنان اندلاع حرائق، لا سيما في الغابات التي تشكل 13 بالمئة من إجمالي مساحة البلاد، وقع أبرزها في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

المصدر : الاناضول 

جي بي سي نيوز

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