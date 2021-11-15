بولندا تحسم الأمر .. جدار فاصل على حدود بيلاروس

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تبدأ بولندا في ديسمبر تشييد جدار تعتزم إنجازه في النصف الأول من عام 2022 على حدودها مع بيلاروس حيث تتجمع حاليا أعداد من المهاجرين، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية في بيان الإثنين.

وقال وزير الداخلية ماريوش كامينسكي إن "المشروع الذي سننفذه استثمار إستراتيجي له أولوية مطلقة من أجل أمن الدولة ومواطنيها".

وأوضحت الوزارة أن العقود ستوقع بحلول 15 ديسمبر وأن العمل سيبدأ في وقت لاحق من نفس الشهر، وسيتناوب العمال على ثلاث نوبات على مدار 24 ساعة.

سيكلف بناء الجدار حوالي 353 مليون يورو (407 ملايين دولار) ويمتد على مسافة 180 كيلومترا، أي نحو نصف الطول الإجمالي للحدود بين بولندا وبيلاروس.

وأقر البرلمان المشروع الشهر الماضي.

وقام آلاف المهاجرين معظمهم من الشرق الأوسط، بعبور أو محاولة عبور الحدود بين البلدين منذ الصيف.

نتيجة لذلك، أرسلت بولندا آلاف العسكريين إلى المنطقة الحدودية حيث أعلنت حال الطوارئ وأقامت على عجل سياجا من الأسلاك الشائكة.