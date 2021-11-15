في مناقشة «عام الظلام» لـ«علي حادي».. الرواية تخاطب القارئ العام وتستدعي وعي المصريين

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استضاف المركز الدولي للكتاب ندوة لمناقشة رواية «عام الظلام» للكاتب الصحفي والروائي على حادي، تحت رعاية الدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة العامة للكتاب، بحضور حسام عقل أستاذ النقد الأدبي، والكاتبة الصحفية والروائية نفيسة عبدالفتاح.

وقال عقل إن الرواية تخاطب ما يسمونه القارئ العام وترصد التاريخ من خلال المقى ولبس من خلال القاعات المغلقة واروقة الساسة. سواء ذلك من خلال مقهى التكعيبة وسط القاهرة أو مقهى قصر البحر في الإسكندرية.

وأشار إلى هناك اتجاه متنام لذلك في الأدب العربي أن ترصد الأحداث من خلال المقهى.

وأكد أن كاتب الرواية لم يحرق البخور للشخصية المصرية ،وهو بذلك يتلامس مع جمال حمدان في «شخصية مصر» فرغم السمات الجبارة للشخصية المصرية إلا أن بها بعض التشوهات في الرواية تمثلت في قبول الزيت والسكر من «الإخوان».

وأضاف عقل أن الكاتب يمتلك أدواته ووضع لنفسه خطوة مهمة في مشروعه القصصي، وروايته تؤرخ لفترة محددة في منتهى الأهمية من ناريخ مصر، مشيراً إلى أن روايته ذات عرق سياسي واضح، مشيداً بتأكيد الكاتب على دور الشباب في الأحداث.

وأكد عقل أن الكاتب لم يخف انتماءه السياسي المناهض للإخوان، لكنه برع في استخدام ضمير الرواي الغائب ليعطي مساحة من الحيادية وجعل بطل الرواية ينوب عنه في طرح أفكاره ورؤاه للأحداث، وأشار إلى أن أحداث الرواية تبدأ من لحظة إعلان فوز محمد مرسي برئاسة مصر وتنتهي بقيام ثورة 30 يونيو، لكنه استرجع في سياق السرد أحداثا تاريخية لها دلالة وإسقاط على الحدث اللحظي،

وقال: «الإنسان كائن مجرب، ومن لا يستفيد بتجارب الماضي يكرر أخطائه»، وأشاد بإبراز الكاتب حالة الشقاق التي أحدثها «الإخوان» في المجتمع وداخل الأسرة الواحدة، وتمثلت في خلافه مع زوجته وبعض أقاربه.

من جانبها، أشارت الكاتبة والناقدة نفيسة عبدالفتاح إلى أن الكاتب حرص على تقديم الأحداث بترتيبها التاريخي مستخدما الأسماء الحقيقية للأشخاص فيما عدا شخصية البطل، وأنه من التساؤلات المهمة المطروحة: متى يمكن أن نؤرخ لحدث مازال طازجا في أزهان الجميع.. وإلى أي مدى يمكن أن تعتمد على الأحداث التي عشناها بالفعل لتكون تطوراتها بذاتها هي التطور الدرامي داخل النص؟.

وأكدت نفيسة أن الكاتب ربط مصر من شمالها إلى جنوبها عبر أماكن تواجده من القاهرة إلى الإسكندرية إلى مسقط رأسه في طهطا.

وقال المؤلف على حادي، إنه بالفعل أراد أن يؤرخ لعام حكم «الإخوان» عندما اكتشف أن الناس بدأوا ينسون ما حدث خلال هذا العام، وما آلت إليه أحوالهم وأحوال مصر تحت حكم هذه الجماعة، وأنه لذلك لم ينشغل كثيراً بالتفاصيل الدقيقة لكل الشخصيات على الرغم من أنه قدم وصفاً لبعضها، مؤكداً أنه كاتب له هدف له هدف محدد وهو تنمية الوعي والارتقاء به.

وأكد حادى أن فكرة الرواية كانت تسيطر عليه قبل كتابتها، هذه الفكرة تتمثل في استدعاء وعي المصريين وجعله في حالة يقظة مستمرة لألا يقعوا في خدعة جديدة باسم الدين أو شعارات براقة تستهدف السيطرة عليهم، وألا ينسى المصريون ما جرى خلال عام حكم «الإخوان».

وأشار إلى أن هذه الفكرة كانت المحرك الرئيسي للأحداث وأبطال الرواية. وقال أن غلبة الجانب السياسي على الجانب الاجتماعي لطبيعة الرواية، وأنه لم يشأ أن يكون الحدث السياسي المهم هامشاً لقصة اجتماعية أو عاطفية تنوه فيها الفكرة الرئيسية.