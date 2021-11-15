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محافظ كفر الشيخ يتابع بطاقات تطعيم الموظفين ضد كورونا

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محافظ كفر الشيخ يتابع بطاقات تطعيم الموظفين ضد كورونا محافظ كفر الشيخ يتابع بطاقات تطعيم الموظفين ضد كورونا

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تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، ديوان عام المحافظة، بحضور اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام، وذلك في ضوء تنفيذ قرار اللجنة العليا لإدارة برئاسة الدكتورمصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء بعدم السماح لأى موظف لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا بالدخول لمكان عمله إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح أو إجراء تحليل pcr أسبوعياً .

وأطلع المحافظ على البطاقات والشهادات التي تثبت حصول العاملين بالديوان العام على الجرعتين، وعدم السماح للعاملين بالدخول دون تقديم شهادة تُثبت الحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا، ويستثنى من ذلك في حالة وجود عذر مرضي مقبول مع إجراء تحليل PCR قبل السماح لهم بالدخول ويكرر ذلك أسبوعيًا.

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أنه تم البدء من اليوم الاثنين منع دخول أي موظف يعمل بالادارة المحلية من دخول دواوين عموم المحافظات والوحدات المحلية في حالة عدم تلقي لقاح كورونا.

واضاف المحافظ، أنه بداية من أول ديسمبر المقبل لن يسمح لأي مواطن بدخول المصالح الحكومية، لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على لقاح فيروس كورونا أو تقديم شهادة بسلبية مسحة نتيجة التحليل PCR .

ووجه المحافظ بإستمرار المتابعة اليومية لعملية استكمال تطعيم كافة العاملين، والتنسيق مع وزارة الصحة لسرعة تطعيمهم لحمايتهم من فيروس كورونا وحرصاً على استمرار تقديم الخدمات للمواطنين، مشدداً على تنفيذ جميع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومنها قياس درجة الحرارة بالكواشف الحرارية والتشديد على ارتداء الماسك الطبى ومراعاة التباعد الاجتماعي.

كما تابع المحافظ توافد عدد من المواطنين والموظفين على السيارة المتنقلة لتلقي لقاح كورونا المستجد المحاورة لديوان المحافظة.

المصرى اليوم

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