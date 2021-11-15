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حملات للرقابة على الفنادق للتأكد من سلامة وصلاحية وجودة المنتجات الغذائية بالغردقة

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حملات للرقابة على الفنادق للتأكد من سلامة وصلاحية وجودة المنتجات الغذائية بالغردقة حملات للرقابة على الفنادق للتأكد من سلامة وصلاحية وجودة المنتجات الغذائية بالغردقة

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شنت ادارة الرقابة التجارية بمديرية بالبحر الاحمر عدد من حملات التفتيش المفاجئة على المنشات السياحية والفندقية بمدينة الغردقة، للتاكد من صلاحية وجودة وسلامة الخامات والمواد الغذائية المقدمة للنزلاء، واتخاذ الإجراءات القانونية في أي مخالفات يتم رصدها والتفتيش على مخازن وثلاجات الفنادق للتأكد من سلامة وصلاحية وجودة المنتجات الغذائية المقدمة للنزلاء والالتزام بالإجراءات الصحية والإحترازية في تقديم غذاء سليم وصحي وآمن للنزلاء وإتباعهم للمعايير الخاصة بضمان تقديم غذاء صحي وسليم وآمن، والتى تُعرف بمعايير سلامة وآمان الغذاء الصحي، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والسائحين المترددين على هذه المنشآت وسمعة المقصد السياحى مع إتباع طرق الحفظ السليمة بعد الطهى ، وقبل تقديمه لروادها، مع تنظيف وتطهير المعدات والأدوات المستخدمة في تجهيز وطهى الطعام وأيضا الإهتمام بتنظيف وتطهير خزانات المياه بصفة دورية ومنتظمة.

وتمكنت إدارة الرقابة التجارية بمديرية تموين البحر الأحمر، من ضبط واحد طن صابون سائل ومنظفات منتهية الصلاحية بأحد المخازن التابعة لإحدى المنشآت السياحية في حملة تموينية برئاسة المهندس احمد الدقاق مدير الرقابة التجارية، وعصام الدين مصطفى ووجدي منير مفتشي الرقابة، وبالاشتراك مع مباحث التموين.

وقرر المهندس ربيع إسماعيل وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر، تشديد الرقابة على الأسواق والمرور الدوري على جميع الانشطة التجارية بمختلف مدن المحافظة، وتبين أن المطبوطات عبارة عن صابون سائل ومنظفات معبأة في زجاجات بلاستيك ٧٥٠ جرام وجراكن ٤ لتر وذلك مخالف للقانون رقم ٢٨١ لسنه ١٩٩٤ الخاص بالسلع المنتهية الصلاحية.وجار اتخاذ الإجراءات القانونية وعرض المحضر على رئيس نيابة الغردقة لإصدار قرار بشأن المضبوطات.

المصرى اليوم

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