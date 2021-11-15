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«يونيسيف » تشيد بمبادرة «حياة كريمة»

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«يونيسيف مصر» تشيد بمبادرة «حياة كريمة» «يونيسيف » تشيد بمبادرة «حياة كريمة»

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أشاد جيرمي هوبكنز، ممثل اليونيسيف في بمبادرة «حياة كريمة» باعتبارها نقطة انطلاق هامة على صعيد محاربة الفقر، وقال إن مصر تخطو خطوات سريعة وواثبة في عملية التنمية.

جاءت تصريحات «هوبكنز» أثناء مشاركته في مائدة مستديرة استضافها معمل عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويونيسيف مصر، الإثنين، تناولت أولويات التنمية والفجوات المعرفية وكيف من الممكن أن تساعد الأدلة في تعزيز عمليات صنع القرار.

وتعد هذه المائدة المستديرة جزء من شراكة بين معمل عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في الجامعة الأمريكية ويونيسيف مصر، والتي تم إطلاقها عام 2019.

تضم هذه الشراكة سلسلة ندوات لتسليط الضوء على الأدلة العالمية للمعمل والتي تضم 1091 تقييما عشوائياً تم إجراؤه في 91 دولة عالمياً وتشجيع الحوار حول كيفية تطبيق الأدلة العالمية في السياق المصري.

يهدف هذا الحوار إلى استخدام الأدلة لتصميم وتنفيذ سياسات وبرامج فعالة في مصر في مجالات الحماية الاجتماعية والنوع الاجتماعي وبطالة الشباب والتعليم والصحة.

المصرى اليوم

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