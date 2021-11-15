كيف رد مجلس النواب على التصريحات المسيئة للكاهن المشلوح زكريا بطرس؟ (التفاصيل)

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شن عدد من النواب، هجوما عنيفا على تصريحات الكاهن المشلوح زكريا بطرس بعد إثارة الأخير الجدل بشأن تصريحاته المسيئة للإسلام، مؤكدين أن «بطرس»، لا يعبر إلا نفسه، ولا يستهدف إلا إحداث فتنة طائفية في المجتمع المصري.

وقال النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب، إن الإساءة التي وجهها زكريا بطرس للرسول صلي الله عليه وسلم، تجسيد لسياسة «فرق تسد، وأن المسيحيون منها براء، ورد قداسة البابا تواضروس الثاني عليه هو أبلغ رد».

وأضاف: «العيب ليس على هذا التافه زكريا بطرس، وإنما على الدولة التي تأويه، وهو عموما لم يسلم منه مسلم أو مسيحي..هذا شخص يسعي إلى إثارة الفتنة، ولكنه ينسي أننا شعب واحد، وأن سياسة أسياده (فرق تسد) لم تنجح في الماضي، ولن تنجح في الحاضر.».

وأعلن النائب فريدي البياضي عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضه لتصريحات زكريا بطرس قائلا: «أرفض بشدة أسلوبه الذي اعتاد عليه من إهانة معتقدات أخواتي وإخواني المسلمين».

وطرح النائب البياضي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» 4 الأسئلة حول ما أقدم عليه القس زكريا بطرس، قائلا: «أطرح أسئلتي هنا وإجاباتها واضحة؛ لأنها من منهج حقير وخسيس وقديم»، مؤكدا أن المسيحية لا تجرح ولا تهين أي شخص.

وطرح أسئلة تحت عنوان: «من المنهج بخصوص القس زكريا بطرس»، متسائلا: «مين صاحب المصلحة؟.. وهدفه إيه؟.. من نشر فيديو مسيئ لهذا الشخص، مع العلم أن هذا الشخص -للأسف- دا أسلوبه وهو مستمر على بعض الفضائيات بنفس الطريقة من أكتر من تلاتين سنة، والفيديو الأخير شكله قديم!».

وتابع: «مين صاحب المصلحة في نشر هاشتاج #عاقبوا_زكريا_بطرس؟!.. ومفروض الناس تمسك في خناق الكنيسة؟.. ولا الدولة علشان تعاقبه؟!».

وأوضح أن القس ترك مصر منذ أكثر من ٢١ عاما، واستقال من الكنيسة الأرثوذوكسية منذ حوالي ١٩ عاما، مؤكدا أنه لا ولاية للدولة ولا للكنيسة عليه.

وتسائل مستغربا: «هل صدفة أنه حد يطلع فيديو مسيئ ويثير الغضب، في نفس الوقت اللي مصر بتشهد فيه استقرارا أمنيا وفترة بلا مشاكل أو حوادث طائفية؟!.. هل صدفة أنه يطلع الموضوع دا بعد أيام من احتفال بيت العائلة بمرور عشر سنوات على تأسيسه برئاسة فضيلة الإمام الأكبر وقداسة البابا؟!».

وقال: «إحنا أعقل وأكبر وأقرب لبعض من أية محاولات خسيسة».

وفي سياق متصل، أشاد النائب محمد عبدالله زين الدين، بتصريحات قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن الوحدة الوطنية.

وقال زين الدين، في بيان أصدره، بأنها تمثل «ضربة معلم»، وأن البابا تواضروس ابن مصر البار ومحافظة البحيرة كان ولايزال وسيظل صمام الأمان وحاميا للوحدة الوطنية.

واستطرد: «تحية للبابا تواضروس الثانى لتأكيده الحاسم بأن الوحدة الوطنية من أغلى الأمور التي يجب أن نحافظ عليها وأن الوحدة الوطنية أغلى شىء لدى المصريين».

وشدد النائب، على اتفاقه التام مع تأكيد البابا تواضروس الثانى بأن المصريين عاشوا حول نهر النيل منذ أيام الفراعنة حتى الآن، وهو ما أوجد وحدة وطنية طبيعية وأن المحافظة على الوحدة الوطنية تتطلب احترام الآخر والمواطنة والعمل والنظر برؤية بعيدة لمستقبل الوطن.