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ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ،برئاسة النائب احمد بدوي، عدد من طلبات الإحاطة بشأن جودة خدمات المحمول بحضور مسؤولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في ضوء طلبي إحاطة تقدم بهما النائبين محمد يسري عبادة وحامد جلال جهجه بشأن خدمات المحمول في كوم حمادة بالبحيرة وقى مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

فيما استعرض مسئولو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الجهود التي قام بها الجهاز خلال الفترة الماضية في مجال العمل على تحسين التغطية وجودة الخدمات، بالإضافة إلى جهود الجهاز في العمل على حماية حقوق المستخدمين والرقابة على مقدمي خدمات المحمول.

وأوضح الدكتور محمد عبدالفتاح مستشار رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حجم الزيادات الضخمة التي حدثت في الطلب على خدمات الاتصالات خلال الفترة الماضية بسبب توجهات الدولة نحو تحقيق التحول الرقمي بالإضافة إلى انتشار جائحة كوفيد 19، والتي تظهر بوضوح في وصول أعداد خطوط المحمول إلى أكثر من 100 مليون خط، وتضاعف حركة البيانات عبر المحمول من 25 تيرابايت إلى 66 تيرابايت خلال الفترة من يناير 2021 حتى أكتوبر 2021.

واستعرض ممثل جهاز تنظيم الاتصالات، الجهود التي تمت من أجل العمل على تحسين خدمات التليفون المحمول، وقال إنها تمثلت في: