أخبار عاجلة

البنك الأهلي: ضربة جزاء الزمالك «صحيحة» -
ربيع ياسين: «أشفق على عمر ربيع في انتخابات الأهلي» -
حمادة أنور: «كارتيرون مينفعش يدير الزمالك بمفرده.. ويتحمل مسؤولية فقدان 5 نقاط» -
ماجد الكدواني عن الوجوه الجديدة في «موضوع عائلي»: «فنانون عظماء» -
سامي قمصان: لا نفكر في الانتقالات الشتوية.. وكهربا «دوره جاي» -
بعد تأجيل مباراة سموحة والطلائع.. مدير ستاد الإسكندرية: «نواجه أسوأ فصل شتاء في تاريخ المحافظة» -
رئيس البنك الأهلي: فخور بالأداء.. والتعادل مع فريق بحجم الزمالك «جيد لنا» -
شبورة كثيفة وانخفاض الحرارة لـ10 درجات.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء إلى الأحد 28 نوفمبر -
مشروب "يعشقه الجميع" يُسبِّب عدم انتظام نبضات القلب بنسبة 54% -
أمريكا لمواطنيها في إثيوبيا: غادروا فورًا ولا تنتظروا الإجلاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

صدام بين «زراعة النواب» ووزارة الري بسبب ضعف التمثيل

Print
صدام بين «زراعة النواب» ووزارة الري بسبب ضعف التمثيل صدام بين «زراعة النواب» ووزارة الري بسبب ضعف التمثيل

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عنف النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، مسئولي وزارة الرى المشاركين في اجتماع اللجنة اليوم، بسبب ضعف تمثيل الوزارة بالاجتماع المخصص لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن مشكلات الرى.

وقال «الحصرى» :«غير مقبول تمثيل أي وزارة باجتماعات اللجنة بأقل من قيادات الصف الأول مثل مستشارى ومساعدى الوزير ووكلاء الوزارة ومديرى الإدارات العامة، بصفتهم أصحاب قرار وذلك حتي يكون هناك فائدة من المناقشات واجتماعات اللجنة»، معلناً رفع الاجتماع نصف ساعة لحين حضور مستشار الوزير.

وبعد استئناف اللجنة جدول الأعمال، ناقشت طلب إحاطة بشأن المطالبة بتوسعة كوبري كفر تصفا الواقع على ترعة الخزان لتيسير الحركة المرورية بمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، وآخر حول نقل كوبري المشاة الأرضي الواقع على الرياح التوفيقي أمام كفر عامر ورضوان بمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية إلى عزب أبوفرج، بهنس، نجيب، للتيسيير على المواطنين.

كما ناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب عاطف المغاورى، بشأن شبهة إهدار المال العام في مشروع تطوير الري بترعتي البوهية وبحر الدرهم بمركز ديرب نجم محافظة الشرقية، فضلاً عن مطالبة المنتفعين سداد تكاليف المشروع.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
البنك الأهلي: ضربة جزاء الزمالك «صحيحة»

البنك الأهلي: ضربة جزاء الزمالك «صحيحة»

ربيع ياسين: «أشفق على عمر ربيع في انتخابات الأهلي»

ربيع ياسين: «أشفق على عمر ربيع في انتخابات الأهلي»

حمادة أنور: «كارتيرون مينفعش يدير الزمالك بمفرده.. ويتحمل مسؤولية فقدان 5 نقاط»

حمادة أنور: «كارتيرون مينفعش يدير الزمالك بمفرده.. ويتحمل مسؤولية فقدان 5 نقاط»

ماجد الكدواني عن الوجوه الجديدة في «موضوع عائلي»: «فنانون عظماء»

ماجد الكدواني عن الوجوه الجديدة في «موضوع عائلي»: «فنانون عظماء»