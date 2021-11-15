صدام بين «زراعة النواب» ووزارة الري بسبب ضعف التمثيل

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عنف النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، مسئولي وزارة الرى المشاركين في اجتماع اللجنة اليوم، بسبب ضعف تمثيل الوزارة بالاجتماع المخصص لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن مشكلات الرى.

وقال «الحصرى» :«غير مقبول تمثيل أي وزارة باجتماعات اللجنة بأقل من قيادات الصف الأول مثل مستشارى ومساعدى الوزير ووكلاء الوزارة ومديرى الإدارات العامة، بصفتهم أصحاب قرار وذلك حتي يكون هناك فائدة من المناقشات واجتماعات اللجنة»، معلناً رفع الاجتماع نصف ساعة لحين حضور مستشار الوزير.

وبعد استئناف اللجنة جدول الأعمال، ناقشت طلب إحاطة بشأن المطالبة بتوسعة كوبري كفر تصفا الواقع على ترعة الخزان لتيسير الحركة المرورية بمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، وآخر حول نقل كوبري المشاة الأرضي الواقع على الرياح التوفيقي أمام كفر عامر ورضوان بمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية إلى عزب أبوفرج، بهنس، نجيب، للتيسيير على المواطنين.

كما ناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب عاطف المغاورى، بشأن شبهة إهدار المال العام في مشروع تطوير الري بترعتي البوهية وبحر الدرهم بمركز ديرب نجم محافظة الشرقية، فضلاً عن مطالبة المنتفعين سداد تكاليف المشروع.