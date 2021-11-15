انطلاق فعاليات مهرجان المنصورة المسرحي الأول 8 فبراير المقبل

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قال المخرج المسرحي أحمد عبدالجليل، مدير مهرجان المنصورة المسرحي الأول وصاحب فكرته، إن عروض المهرجان ستقدم في الفتره من 8 حتى 14 فبراير المقبل، وتقتصر عروض الدورة الاولى للمهرجان على فناني الدقهلية فقط، على أن تقبل عروض المحافظات الاخرى في الدورات التالية.

وكشف عبدالجليل أن هناك شروط يجب على الفرق المشاركة الالتزام بها، من أهمها الا تزيد مدة العرض المشارك على ساعة واحدة ولا تقل عن 45 دقيقة، وألا يزيد عدد أفراد العرض المسرحي عن 20 فردا، ويشترط أن يكون النص المسرحي مرخصا من الرقابة على المصنفات الفنية، وتتحمل إدارة المهرجان تجهيزات المسرح فقط من الإضاءة والصوت.

وأوضحت إيمان أبوالغيط، مدير عام المهرجان ومدير مكتبة مصر بالمنصورة، أن الفنان أيمن الشيوي، يرأس الدورة الأولى، التي تحمل اسم الدكتور محمود نسيم.

وأوضحت أبوالغيط أن المهرجان سيقدم 3 عروض يوميا على 3 مسارح بالمنصورة، ويفتح المهرجان باب الاشتراك لفرق الدقهلية عن طريق ملء استمارة الاشتراك اعتبارا من 15 نوفمبر حتى 25 ديسمبر، وتتم مشاهدة العروض المتقدمة للمهرجان يوم 2 يناير 2022 عن طريق CD أو مشاهدة حية، ثم يعقب ذلك إعلان نتائج قبول العروض المشاركة، ويتم التواصل بإدارة المهرجان من خلال واتساب مكتبة مصر بالمنصورة (0502303047/ 0100381078).