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محافظ الغربية يكرم القائمين على مشروع «قيم وحياة»

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محافظ الغربية يكرم القائمين على مشروع «قيم وحياة» محافظ الغربية يكرم القائمين على مشروع «قيم وحياة»

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قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، بتكريم القائمين على مشروع «قيم وحياة» بالغربية لما تم تقديمه من برامج توعية للشباب من مختلف الأعمار منذ انطلاق المشروع بالمحافظة، بحضور أحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وأشاد محافظ الغربية بجهود القائمين على المبادرة والأهداف التي تسعي المبادرة لغرسها في نفوس الشباب، مقدماً الدعم الكامل لهم للاستمرار في عملهم وأنشطتهم الهادفة، وموجهاً بالاستعانة بجهود أعضاء الفريق في توعية مواطني قرى مركز زفتى ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وِأشارت ماجدة محمود منسقة المشروع بالغربية إلى أن المشروع نفذ منذ انطلاقه سلسلة من الندوات وورش العمل بأكثر من ٣٥ مركز شباب ممثلين لمراكز المحافظة بما يقرب من ٢٠٠٠ مستفيد، كما تم تدريب ١٢٠ شاب وفتاة إلى جانب تدريب ١٥٠ من النشء.

يُذْكَرْ أن المشروع يهدف إلى نشر مجموعة من القيم الأساسية في المجتمع ورفع الوعي القيمي والأخلاقي للمواطنين خلال ١٥ شهر كمرحلة أولى، ويتسع النطاق الجغرافي للمشروع ليشمل محافظات (الغربية، القاهرة، الشرقية، الإسكندرية، أسيوط وقنا)، بشراكة كل من (مؤسسة الخير، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الإعلام ووزارة الاتصالات) بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني المتواجدين بالمنطقة المنفذ بها المشروع.

المصرى اليوم

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