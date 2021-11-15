محافظ الغربية يتابع مشروعات الرصف في المحلة

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تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، مشروعات الرصف الجارية بمدينة المحلة، حيث تفقد شارع جمال عبدالناصر من ناحية منشية البكري والذي تتم به أعمال رش طبقة البيتومين تمهيداً لفرد طبقة الأسفلت، كما تفقد المحافظ أعمال الرصف بشارع جمال عبدالناصر من ناحية الجمهورية موجهاً بسرعة الانتهاء من (الأرصفة، الانترلوك وبالوعات صرف الأمطار) بجميع الشوارع التي يتم رصفها.

كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء أول كوبري مشاة كهربائي بمنطقة الشون والذي تبلغ تكلفته ٩ مليون جنيه وسيساهم في تسهيل حركة تنقل المواطنين وخاصةً كبار السن والأطفال أعلى شريط السكة الحديد.

وفي السياق ذاته تابع المحافظ أعمال الرصف والتطوير بشارع السلخانة، حيث تم الانتهاء من فرد طبقة السن تمهيداً لاستكمال أعمال الرصف، وخلال الجولة أكد رحمي على استمرار المتابعة اليومية لأعمال ومشاريع الرصف الجارية بشوارع المحافظة للاطمئنان على معدلات الإنجاز وجودة العمل .

رافق المحافظ خلال جولته اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة، الأستاذ أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة والأستاذ ممدوح النجار رئيس حي أول المحلة.