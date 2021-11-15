أخبار عاجلة

البنك الأهلي: ضربة جزاء الزمالك «صحيحة» -
ربيع ياسين: «أشفق على عمر ربيع في انتخابات الأهلي» -
حمادة أنور: «كارتيرون مينفعش يدير الزمالك بمفرده.. ويتحمل مسؤولية فقدان 5 نقاط» -
ماجد الكدواني عن الوجوه الجديدة في «موضوع عائلي»: «فنانون عظماء» -
سامي قمصان: لا نفكر في الانتقالات الشتوية.. وكهربا «دوره جاي» -
بعد تأجيل مباراة سموحة والطلائع.. مدير ستاد الإسكندرية: «نواجه أسوأ فصل شتاء في تاريخ المحافظة» -
رئيس البنك الأهلي: فخور بالأداء.. والتعادل مع فريق بحجم الزمالك «جيد لنا» -
شبورة كثيفة وانخفاض الحرارة لـ10 درجات.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء إلى الأحد 28 نوفمبر -
مشروب "يعشقه الجميع" يُسبِّب عدم انتظام نبضات القلب بنسبة 54% -
أمريكا لمواطنيها في إثيوبيا: غادروا فورًا ولا تنتظروا الإجلاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ الغربية يتابع مشروعات الرصف في المحلة

Print
محافظ الغربية يتابع مشروعات الرصف في المحلة محافظ الغربية يتابع مشروعات الرصف في المحلة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، مشروعات الرصف الجارية بمدينة المحلة، حيث تفقد شارع جمال عبدالناصر من ناحية منشية البكري والذي تتم به أعمال رش طبقة البيتومين تمهيداً لفرد طبقة الأسفلت، كما تفقد المحافظ أعمال الرصف بشارع جمال عبدالناصر من ناحية الجمهورية موجهاً بسرعة الانتهاء من (الأرصفة، الانترلوك وبالوعات صرف الأمطار) بجميع الشوارع التي يتم رصفها.

كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء أول كوبري مشاة كهربائي بمنطقة الشون والذي تبلغ تكلفته ٩ مليون جنيه وسيساهم في تسهيل حركة تنقل المواطنين وخاصةً كبار السن والأطفال أعلى شريط السكة الحديد.

وفي السياق ذاته تابع المحافظ أعمال الرصف والتطوير بشارع السلخانة، حيث تم الانتهاء من فرد طبقة السن تمهيداً لاستكمال أعمال الرصف، وخلال الجولة أكد رحمي على استمرار المتابعة اليومية لأعمال ومشاريع الرصف الجارية بشوارع المحافظة للاطمئنان على معدلات الإنجاز وجودة العمل .

رافق المحافظ خلال جولته اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة، الأستاذ أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة والأستاذ ممدوح النجار رئيس حي أول المحلة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
البنك الأهلي: ضربة جزاء الزمالك «صحيحة»

البنك الأهلي: ضربة جزاء الزمالك «صحيحة»

ربيع ياسين: «أشفق على عمر ربيع في انتخابات الأهلي»

ربيع ياسين: «أشفق على عمر ربيع في انتخابات الأهلي»

حمادة أنور: «كارتيرون مينفعش يدير الزمالك بمفرده.. ويتحمل مسؤولية فقدان 5 نقاط»

حمادة أنور: «كارتيرون مينفعش يدير الزمالك بمفرده.. ويتحمل مسؤولية فقدان 5 نقاط»

ماجد الكدواني عن الوجوه الجديدة في «موضوع عائلي»: «فنانون عظماء»

ماجد الكدواني عن الوجوه الجديدة في «موضوع عائلي»: «فنانون عظماء»