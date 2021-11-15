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«الهجرة» تبدأ تنفيذ قرار مجلس الوزراء بمنع دخول أي موظف لم يتلق لقاح كورونا

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«الهجرة» تبدأ تنفيذ قرار مجلس الوزراء بمنع دخول أي موظف لم يتلق لقاح كورونا «الهجرة» تبدأ تنفيذ قرار مجلس الوزراء بمنع دخول أي موظف لم يتلق لقاح كورونا

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تنفيذًا لتوجيهات السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بتطبيق قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس «كورونا» ومجلس الوزراء، بشأن عدم السماح لأي موظف لم يتلق اللقاح بالدخول إلى مكان عمله بعد يوم 15 نوفمبر الجاري، فقد بدأت وزارة للهجرة، اليوم الإثنين، في تنفيذ القرار بمقر الوزارة.

واتخذت وزارة الهجرة كافة الإجراءات اللازمة بشأن تنفيذ القرار، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من قياس درجة الحرارة بالكواشف الحرارية للعاملين بالوزارة، وارتداء الكمامة.

وسمحت الوزارة اليوم بدخول الموظفين ممن تلقوا التطعيم الخاص ضد ، مع إظهارهم شهادة إثبات تلقي التطعيم قبل دخولهم مقار عملهم.

وذكرت وزارة الهجرة أنها قد قامت بتوفير التطعيمات المضادة لفيروس كورونا لكافة العاملين بها في يوليو الماضي، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، مؤكدة حصول كافة العاملين على اللقاح.

المصرى اليوم

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