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السياحة: منع أي موظف لم يتلق اللقاح من دخول مقار العمل

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السياحة: منع أي موظف لم يتلق اللقاح من دخول مقار العمل السياحة: منع أي موظف لم يتلق اللقاح من دخول مقار العمل

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بدأت وزارة السياحة والآثار، اليوم الاثنين، في تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن عدم السماح لأي موظف لم يتلق اللقاح ضد المستجد بالدخول إلى مقر عمله، وذلك بجميع مقارها.

وأكدت سامية سامي، الوكيل الدائم لوزارة السياحة، على قيام الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن تنفيذ هذا القرار، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من قياس درجة الحرارة بالكواشف الحرارية للعاملين بالوزارة والتشديد على ارتداء الماسك الطبى ومراعاة التباعد الاجتماعي.

وأضافت أنه تم إرسال كشف بأسماء العاملين الذين لم يتلقوا اللقاح حتى الآن لوزارة الصحة والسكان لاتخاذ ما يلزم نحو تطعيمهم في أقرب وقت ممكن، مع التنبيه على العاملين الذين لم يتلقوا التطعيمات ضرورة تقديم شهادة PCR وتقرير طبي معتمد كل ثلاثة أيام قبل دخولهم مقار عملهم.

يذكر أن وزارة السياحة قامت بتوفير أطقم طبية بجميع مقارها لتطعيم جميع العاملين بالأمصال المضادة لفيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

المصرى اليوم

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