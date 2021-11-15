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رسائل خوان براون للاعبي الإسماعيلي قبل مواجهة

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رسائل خوان براون للاعبي الإسماعيلي قبل مواجهة الزمالك رسائل خوان براون للاعبي الإسماعيلي قبل مواجهة

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تدريباته مساء اليوم الاثنين، ضمن برنامج الإعداد لمباراة ، المقرر لها الجمعة المقبل، على الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص خوان براونن، على عقد جلسة ودية مع لاعبيه قبل المران، قام خلالها بتحفيزهم وطالبهم بضرورة بذل أقصى جهد في التدريبات، مؤكدًا على أن الملعب هو الفيصل بين جميع اللاعبين، مشددا على أن المردود الذى سيقدمه كل لاعب فى المران سيترتب على أساسه المشاركة مع الفريق.

وشدد على ثقته في قدرات اللاعبين، مطالبا إياهم بأن تكون مباراة الزمالك انطلاقة مميزة تسهم في إسعاد الجماهير، موضحًا بأنه يهتم بشكل أساسى بفرض الإنضباط ثم الجاهزية الفنية والبدنية.

المران تخلله مجموعة من الجمل الخططية والتكتيكية أبرزها سرعة التحول من الحالة الدفاعية إلى الهجومية بجانب التسليم والتسلم تحت الضغط، كما شهد إقامة مجموعة من الوحدات البدنية المكثفة سعيا للارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين ،وأدى حراس المرمى تدريبات قوية تحت إشراف سيد توفيق.

واختتم المران بتقسيمة حماسية تم إيقافها عدة مرات من أجل تصحيح الأخطاء وظهرت حالة كبيرة من الاصرار والتحفز على وجوه اللاعبين ،سعيا لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الجمعة.

المصرى اليوم

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