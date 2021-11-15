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أسماء المُلَّاك.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا بنزع ملكية أراضٍ بـ3 محافظات لتنفيذ محور وطريق

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أسماء المُلَّاك.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا بنزع ملكية أراضٍ بـ3 محافظات لتنفيذ محور وطريق أسماء المُلَّاك.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا بنزع ملكية أراضٍ بـ3 محافظات لتنفيذ محور وطريق

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نشر عدد الجريدة الرسمية، الصادر الإثنين، قرارين للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، يحملان رقمي 3031 و3032 لسنة 2021.

ونص القرار الأول على اعتبار مشروع تنفيذ المرحلة الأولى من محور وسط الدلتا في المسافة من شرق كوبري الباجورية حتى كوبري الرياح البحيري بطول 7 كيلو مترات في نطاق محافظتي المنوفية والبحيرة من أعمال المنفعة العامة، ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة.

بينما نص القرار الثاني على اعتبار مشروع إقامة الطريق المؤدي إلى موقع محطة معالجة الصرف الصحي بقرية السنباط بناحية السنباط ومنشأة فتيح مركز الفيوم بمحافظة الفيوم والواقع بأحواض المطبش نمرة 27 والسبعة نمرة 13، ومنبار نمرة 10 قسم أول، بمسطح 15 ط و2 س، من أعمال المنفعة العامة، ولذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع.

وفيما يلي نص القرارين:

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