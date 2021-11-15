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موعدة مباراة منتخب السعودية وفيتنام في تصفيات كأس العالم من أكثر العبارات بحثًا في محركات البحث العربية خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

ويسعى الأخضر إلى مواصلة عروضه الجيدة في التصفيات خلال الجولة السادسة، بعدما حقق الفوز في 4 مواجهات وتعادل في المباراة الأخيرة أمام أستراليا.

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة منتخب السعودية وفيتنام في تصفيات كأس العالم غدًا الثلاثاء عند الساعة الثالثة مساء بتوقيت المملكة العربية والسعودية والثانية بتوقيت مصر.

وسيتم نقل المباراة عبر شاشة قناة ssc السعودية في وجود نخبة من نجوم الكرة العربية، بالإضافة إلى فقرات تحكيمية ورصد لمستجدات الأخبار من الملعب.

ويوفر المصري اليوم لزواره وعشاق الكرة العربية خدمة متابعة مباراة السعودية ضد فيتنام من خلال تحديث مستمر للنتيجة ونقل مستمر للأحدث.

ويحتل منتخب السعودية صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 برصيد 13 نقطة وبفارق 3 نقاط عن أستراليا صاحبة الوصافة.