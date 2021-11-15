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التحالف العربي : اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

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التحالف العربي : اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط التحالف العربي : اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

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أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية اليوم الإثنين، أنه تمكن من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط جنوبي المملكة.

وفي بيان له، قال التحالف العربي أنه «أحبط محاولات المليشيا الحوثية العشوائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية»، مؤكدا «أننا نتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد القدرات النوعية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني».

وكان التحالف أعلن في وقت سابق اليوم الإثنين، تنفيذ «26 عملية استهداف ضد الحوثيين في مأرب والبيضاء خلال 24 ساعة».

المصرى اليوم

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