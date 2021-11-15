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العثور على جثة لاجئ سوري بين بولندا وبيلاروسيا

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العثور على جثة لاجئ سوري بين بولندا وبيلاروسيا العثور على جثة لاجئ سوري بين بولندا وبيلاروسيا

جي بي سي نيوز :- أعلنت الشرطة البولندية السبت أنها عثرت على جثة شاب سوري في غابات قرب الحدود مع بيلاروسيا دون أن يُعرف سبب وفاته، وذلك في إطار أزمة اللاجئين العالقين بين البلدين وسط أزمة جيوسياسية كبرى.

ونشرت الشرطة البولندية تغريدة جاء فيها: “بالأمس، في الأحراش، بمحاذاة الحدود وقرب فولكا تريشوفسكا، عُثر على جثة شاب سوري، والأنشطة التي أُجريت في الموقع لم تكشف عن سبب الموت بعد”.

وتأتي هذه الحادثة في ظل أزمة عصفت باللاجئين الذين حاولوا دخول أراضي الاتحاد الأوروبي فعلقوا بين بيلاروسيا وبولندا، وصاروا وقود نزاع جيوسياسي متصاعد.

وتتكون غالبية اللاجئين العالقين قرب الحدود في منطقة كوزنيكا على الأمل الوصول إلى بولندا والعبور منها إلى الاتحاد الأوروبي غربا، من الشرق الأوسط وآسيا.

وقدر حرس الحدود البولندي عدد المهاجرين على الحدود بما بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف فيما يصل المزيد يوميا.

القدس العربي 

جي بي سي نيوز

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