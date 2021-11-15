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"ابن لبدة" يدشن محطة تحلية مياه الجمعية الخيرية بمحافظة الداير

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أنشئت بدعم من أوقاف الشيخ محمد الماجد

دشن محافظ الداير، نايف بن لبدة، اليوم، محطة تحلية المياه بالجمعية الخيرية بالداير، بدعم من أوقاف الشيخ محمد الماجد -رحمه الله -.

وتجول محافظ الداير داخل المحطة، مستمعًا لشرح مفصل عن مراحل المشروع وتفاصيله الذي بلغت تكلفته: 1,734,000ريال، مطلعًا على الجانب الخيري والاستثماري للمشروع بهدف استدامة الموارد للجمعية.

وتهدف الجمعية من خلال هذا المشروع إلى تجويد الخدمة المقدمة للمستفيدين من الجمعية، حيث من المتوقع أن يستفيد منها أكثر من ١٤٠٠ أسرة من الأسر الأشد حاجة بشكل مجاني.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية 500 طن يوميًا، وتم تجهيز المحطة بأحدث الإمكانيات، وفق أعلى المعايير الصحية المعتمدة في مثل هذه المحطات.

وثمن محافظ الداير، الجهود المبذولة في المشروع التي جسدت أهمية القطاع غير الربحي، تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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