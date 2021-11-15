كيف تجعل منزلك أوسع وأكثر إضاءة بطرق بسيطة؟

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يتحدّث مهندسو الديكور في "دهانات الجزيرة" عن أبرزها

إن المنزل الجميل والواسع والمفعم بالحيوية والإضاءة هو أحد أسباب السعادة، وهو المكان الذي يبعث فينا شعوراً بالراحة والهدوء، كما أنه يوفر لنا لحظات استرخاء مثالية، والتي غالباً ما نكون في أمسّ الحاجة إليها بعد قضاء يوم كامل في العمل، ولكن للأسف، بات منزل بهذه الصفات حلماً عند الكثيرين. رغم وجود عدة طرق وحيل اقتصادية تجعل من منزلك أكبر وأجمل وساطعاً بالنور، إلا أن كثيرين مازالوا يعتقدون أن الحلّ الوحيد هو شراء منزل آخر، أو القيام بتغييرات هندسية كثيرة تُكلّفهم مبالغ ضخمة. تقدّم "دهانات الجزيرة" أبرز الطرق التي ينصح بها مهندسو الديكور لتوسعة البيوت المظلمة وإضاءتها.

اللّون الأبيض هو الحل

إن طلاء جدران الغرفة أو الصّالة باللون الأبيض يجعلها تبدو أكبر حجماً، كما أنه سيزيد من إضاءتها، ويمنح شعوراً غنيّاً بالراحة والحيوية. بالإضافة إلى ما سبق، فإن اللون الأبيض يتناسق مع أغلب الألوان، حتى وإن استخدمنا أثاثاً داكن اللون مثل الخزانات والأسرّة أو الأرائك، وتقترح لك "دهانات الجزيرة" لون وايت موكا وهو أحد درجات الأوف وايت.

ماذا عن اللون الوردي؟

اللون الوردي هو خيار محبب عند الكثيرين لأنه أنثوي وحيادي أيضاً، ولكن يُنصح بتطبيق الوردي الفاتح لأنه يبعث شعوراً بالفرحة والبهجة، ويجعل الغرفة تبدو أوسع، خاصة وإن كان أثاثها أبيض اللّون، وتقترح لك "دهانات الجزيرة" لون بينك سكاي، كأفضل درجات الوردي ومن موضة ألوان 2021.

الأخضر المطفي

عندما يتعلق الأمر بطلاء جدران الغرفة أو المنزل، توجد عدة خيارات وتقنيات تلبّي كافّة الأذواق. فعلى سبيل المثال، يمكن طلاء جدران الصالة باللون الأخضر بدرجة المطفي لإضفاء الفخامة على مساحة المكان، وقد يتردد بعض الأشخاص في استخدام درجة اللمعة المطفية بسبب صعوبة التنظيف، لكن توفر "دهانات الجزيرة" لك دهان نوفل، حيث إن أهم خصائصه هي سهولة تنظيفه بالماء، ومقاومته العالية للبقع، ومن الألوان المناسبة التي تقترحها لك هو لون بيستاشيو لاتيه من ضمن موضة ألوان 2021.

لون سقف المكان

إن من أحدث صيحات الموضة فيما يخص هندسة الديكور هي طلاء سقف الغرف بدرجة أفتح من لون كامل الغرفة، فلو كان لون الغرفة رمادياً فمن الممكن أن يكون سقف الغرفة بالأبيض، وإذا كانت الغرفة باللون الأخضر فإن السقف إما أن يكون بالأبيض أو بدرجة فاتحة من الأخضر. تُستخدم هذه التقنية خصّيصاً للغرف ذات الأسقف المنخفضة لأنها تعطي الغرفة علواً واتساعاً أكبر، كما ينصح الخبراء أيضاً باستخدام الطلاء اللّامع في السقف.

وإذا كانت مساحة المكان واسعة فيمكن استخدام منتج "دهانات الجزيرة" كونكريت إفكت على السقف ليضفي طابع الحداثة.

نوافذ صفراء

طلاء النوافذ باللون الأصفر يبرز الغرفة، ويعطي عمقاً لها ممَا يجعلها تبدو أوسع، كما يمكن طلاء جزء من الجدار على جانبي النافدة على شكل قرص الشمس مما يجعلها مضاءة ومبهجة أكثر.

أثاث جديد أم مستعمل؟

بإمكانك تجديد منظر مساحتك بتجديد أي قطعة خشبية لديك. توفر "دهانات الجزيرة" لك مجموعة من الدهانات الخشبية بألوان متنوعة ومظاهر مختلفة لتطبيق الأفضل لك والأنسب لمساحتك.

تقترح لك "دهانات الجزيرة" مجموعة من الدهانات المناسبة للغرف والخشب ويمكنك تطبيقها بنفسك:

دهان جزيتال

دهان زيتي متوفر بألوان متنوعة وثرية، يمنح الأسطح استوائية ونعومة فائقة وألوناً براقة تدوم طويلاً، يطبّق على الأسطح الإسمنتية والخشبية.

راك فينيش

دهان للأخشاب بجودة فاخرة يمنح الأسطح الخشبية مظهراً نقياً، يمتاز بسهولة التنظيف ومقاومته العالية للاحتكاك والخدوش.

وود ستاين

دهان شفاف للأسطح الخشبية الداخلية والخارجية، يغيّر لون الخشب مع المحافظة على مظهر العروق، متوفر بألوان متنوعة.

مطبخ مشرق

لا يوجد طلاء أفضل من الطلاء الأبيض لإضاءة أكبر للمطبخ ومظهر أوسع له. ينصح عادةً باستخدام لون واحد للمطبخ وصالة الطعام لإظهارهما بطريقة جميلة ومتناغمة.

لمسة بألوان حيوية

إذا كنت ترغب بإضافة لمسة بسيطة دون اللّجوء إلى تغيير لون غرفتك بالكامل، يمكنك طلاء مساحة محددة على أحد الجدران بألوان حيوية، مثل الأخضر أو الأزرق، وهي فرصة لإطلاق العنان لحسّك الجمالي والإبداعي.