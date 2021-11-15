سلطان الجابر: قطاع النفط والغاز يحتاج إلى استثمارات 600 مليار دولار سنوياً حتى 2030

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انطلقت، اليوم الاثنين، فعاليات معرض ومؤتمر أديبك 2021، أكبر وأهم حدث مؤثر في صناعة الطاقة العالمية، والذي يعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات «حفظه الله»، ويستمر حتى 18 نوفمبر الجاري بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، بمشاركة وزراء وقادة وخبراء قطاع الطاقة حول العالم.

وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، إن قطاع النفط والغاز يحتاج إلى استثمارات بأكثر من 600 مليار دولار سنوياً حتى عام 2030 لمواكبة الطلب المتوقع على الطاقة.