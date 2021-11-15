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في اطار فعاليات الموجه ال١٨ لإزالة التعديات على الأراضي املاك الدولة والاراضي الزراعية وحرم نهر النيل وتنفيذاً لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمواجهة كافه التعديات وإزالتها علي الفور.

قامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة منشاة القناطر بتنفيذ بإزالة 5 حالات تعدى بقرية الجلاتمة بإجمالى مساحة (٦٢٠) م2 تقريباً بمتابعه السيد محمد عبد الراضي رئيس المركز.

كما قام مركز العياط بإزالة حالات تعدى بالبناء على أراضى أملاك دولة بقرية جبل جرزا التابعة للوحدة المحلية بالقطورى على مساحة 8 فدان واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بمتابعه المهندس محمود فؤاد رئيس المركز .

وبنطاق مركز ومدينة أوسيم تم إزالة عدد 2 سور بالطوب الأبيض بمساحات 80 م2 و 100م2 بالمخالفة للقانون لتعديها على الأراضى الزراعية بقرية الكوم الأحمر بمركز أوسيم، وتم تحرير المحاضر اللازمة وجاري إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين بمتابعه من الدكتور فرج عبد العاطي رئيس المركز .