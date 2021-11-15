«نقل النواب» توافق على إنشاء كوبري يربط شرق وغرب المنيا

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ناقشت لجنة النقل بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حته، والنائب ايهاب عبدالعظيم ونواب المنيا للمطالبة بانشاء كوبري على النيل لربط الشرق بالغرب بمركز مغاغة، خاصة أن اقرب كوبري ببني مزار يبعد 15 كيلو عن مغاغة.

وقال النائب أحمد حته، إن إنشاء كوبري يربط بين شرق وغرب النيل سيخدم مراكز مغاغة والعدوى، مطالباً بتوفير الاعتماد المالي لإنشاءه، مشيراً إلى إن نواب المنيا يطالبون بأنشاء الكوبري ومستمرين في تقديم كل الدعم لإتمام هذا المشروع.

و طالب النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، بضرورة إنشاء الكوبري، معلناً دعم اللجنة لكل نواب المنيا حتي يتم توفير الاعتمادات المالية لإنشاءه.

وأوصت اللجنة بإحالة الملف للجنة فرعية لدراسة سبل التنفيذ والتكلفة، على أن تعد بذلك تقريراً تقدمه للجنة النقل خلال 15 يوم.

وأضاف «عابد» أن اللجنة ستعمل جاهدة خلال دور الانعقاد الثاني بكامل طاقتها، كما كانت تعمل خلال دور الانعقاد الأول فيما يخص منظومة النقل لتنفيذ استراتيجية 2030 والتي يحل «النقل» فيها جزء أساسي، وهو ما انعكس على اهتمام الدولة بهذا المجال ونجحت في إحداث طفرة كبيرة بمنظومة النقل يشهد لها العالم.