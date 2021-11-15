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"طب بيطري كفر الشيخ" تنهي استعداداتها للمؤتمر العلمي الدولي السادس

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"طب بيطري كفر الشيخ" تنهي استعداداتها للمؤتمر العلمي الدولي السادس "طب بيطري كفر الشيخ" تنهي استعداداتها للمؤتمر العلمي الدولي السادس

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أنهت كلية الطب البيطري جامعة كفر الشيخ استعدادها للمؤتمر العلمي الدولي السادس، لهذا العام 2021، تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الدكتور حسن يونس ويعقد برئاسة الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم عميد الكلية ومقرر المؤتمر الدكتور محمد عاطف هلال وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ومنسق عام المؤتمر الدكتور محمود موسى إسماعيل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في الفترة من 17 إلى 21 من شهر نوفمبر الحالي.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور عبدالرازق دسوقي، أن المؤتمر العلمي الدولي السادس هذا العام 2021، تحت عنوان «الطب البيطري وتحديات القرن الواحد والعشرين»، في ضوء تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية.

وأوضح رئيس جامعة كفرالشيخ، أن المؤتمر يهدف غلى تشجيع البحث العلمي التطبيقي في مجال الطب البيطري وحماية الثروة الحيوانية والداجنة من الأمراض الوبائية الوافدة، والتأكيد على سلامة وجودة الأغذية ذات الأصل وتحسين الاقتصاد القومي من خلال استخدام نتائج البحث العلمي لحل المشكلات المحلية .

وقال الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم عميد الكلية، أن أهم محاور المؤتمر، الاستراتيجيات الحديثة للنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة في ظل جائحة كورونا، والتقنيات الحديثة في البحوث البيطرية وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، كما يناقش المؤتمر عدد 32 ورقة بحثية و4 محاضرات علمية في التخصصات المختلفة.

وأضاف عميد كلية الطب البيطري بجامعة كفرالشيخ أن المؤتمر يتضمن محاضرات عامة وندوات متخصصة ويقام على هامش المؤتمر معارض لعدد من شركات الدواء- اللقاحات- مستلزمات العيادات البيطرية والتجهيزات المعملية والمزارع .

المصرى اليوم

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