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تكريم طلاب المدن الجامعية الفائزين في اللقاء الرياضى بجامعة بنها

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تكريم طلاب المدن الجامعية الفائزين في اللقاء الرياضى بجامعة بنها تكريم طلاب المدن الجامعية الفائزين في اللقاء الرياضى بجامعة بنها

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كرم الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الطلاب، الفائزين في فعاليات اللقاء الرياضي الثقافي والذي أقيم بالمدينة الجامعية بكفر سعد، في إطار حرص الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها على دعم وتحفيز الطلاب المتميزين ودمجهم في كافة الأنشطة الطلابية التي تنظمها الجامعة وكلياتها.

وقال بيان صحفي، الإثنين، إن التكريم جاء بحضور الدكتور سيد عبدالونيس المشرف العام على المدن الجامعية، والدكتور أشرف عواد نائب المشرف العام على المدن الجامعية، والدكتور عوض الله سليمان مدير عام المدن الجامعية.

وطالب «سمير»، كافة الطلاب للمشاركة الفعالة في جميع الأنشطة الطلابية بكليات الجامعة، والتي تستهدف الاهتمام بتنمية مواهب الشباب وطاقات الإبداع والابتكار.

المصرى اليوم

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