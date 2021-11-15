حملات للرقابة التجارية بالغردقة على مخازن وثلاجات الفنادق

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شنت إدارة الرقابة التجارية بمديرية التموين بالبحر الأحمر عدد من حملات التفتيش المفاجئة على المنشآت السياحية والفندقية بمدينة الغردقة للتأكد من صلاحية وجودة وسلامة الخامات والمواد الغذائية المقدمة للنزلاء، واتخاذ الاجراءات القانونية في أي مخالفات يتم رصدها والتفتيش على مخازن وثلاجات الفنادق للتاكد من سلامة وصلاحية وجودة المنتجات الغذائية المقدمة للنزلاء والالتزام بالإجراءات الصحية والاحترازية في تقديم غذاء سليم وصحى وآمن للنزلاء وإتباعهم للمعايير الخاصة بضمان تقديم غذاء صحى وسليم وآمن، التى تُعرف بمعايير «سلامة وآمان الغذاء الصحى»، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والسائحين المترددين على هذه المنشآت وسمعة المقصد السياحى مع إتباع طرق الحفظ السليمة بعد الطهى، وقبل تقديمه لروادها، مع تنظيف وتطهير المعدات والأدوات المستخدمة في تجهيز وطهى الطعام وأيضا الاهتمام بتنظيف وتطهير خزانات المياه بصفة دورية ومنتظمة.



تمكنت إدارة الرقابة التجارية بمديرية تموين البحر الأحمر، من ضبط واحد طن صابون سائل ومنظفات منتهي الصلاحية بأحد المخازن التابعة لإحدى المنشآت السياحية في حملة تموينية برئاسة المهندس أحمد الدقاق مدير الرقابة التجارية وعصام الدين مصطفى ووجدي منير مفتشي الرقابة وبالاشتراك مع مباحث التموين.

وقرر المهندس ربيع إسماعيل وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر، تشديد الرقابة على الأسواق والمرور الدوري على جميع الانشطة التجارية بمختلف مدن المحافظة وتبين ان المطبوطات عبارة عن صابون سائل ومنظفات معبأة في زجاجات بلاستيك ٧٥٠ جرام وجراكن ٤ لتر وذلك مخالف للقانون رقم ٢٨١ لسنه ١٩٩٤ الخاص بالسلع المنتهية الصلاحية.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية وعرض المحضر على رئيس نيابة الغردقة لإصدار قرار بشأن المضبوطات.