ترشح القذافي يثير أزمة في ليبيا ..ومفوضية الانتخابات: «تم اختراق صفحتنا»

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أكد مسؤول إدارة الإعلام في مفوضية الانتخابات الليبية سامي الشريف، أن مفوضية الانتخابات لم ترفض ترشح سيف الإسلام للرئاسة، إنما كان هناك اختراق لصفحة المفوضية، وأن إدارة العمليات ستقوم بمعالجة الموضوع وبث رسالة توضيحية بما حدث.

كانت وسائل الإعلام قد تداولت منشور منقول من صفحة المفوضية على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» يتضمن تصريحات لرئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح، مساء يوم الإثنين، بأن سيف الإسلام القذافي قد تم رفض ترشحة للانتخابات الرئاسية القادمة.

وقالت نقلا عن السايح: «أمام ما تشهده المفوضية من زعزعة للاستقرار وإغلاق للمكاتب في الوقت الحالي بسبب ترشح المدعو سيف الإسلام القذافي، قررت المفوضية رفض ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية القادمة».

وذكرت وسائل إعلام أمس، إن سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، قدم أوراق ترشحه لمفوضية الانتخابات الليبية، لخوض الانتخابات الرئاسية.

وذكرت صحيفة المرصد الليبية أن سيف الإسلام القذافي قدم ملف ترشحه شخصيا لمفوضية الانتخابات في سبها جنوبي ليبيا.

وأعلنت المفوضية الليبية العليا للانتخابات فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والنيابية اعتبارا 8 نوفمبر الجاري، موضحة أنها ستواصل استقبال طلبات المرشحين لانتخابات الرئاسة حتى 22 نوفمبر الجاري، بينما ستواصل استقبال طلبات المرشحين للانتخابات النيابية حتى 7 ديسمبر المقبل.

وأكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا أنها لا تملك حلا في إعادة تعديل القوانين، مشيرةً إلى أنها جهة تنفيذ تطبق القانون الصادر عن البرلمان الليبي، بينما تتخوف أطراف أخرى من أن يكون قانون الانتخابات قد تمت صياغته لضمان ترشح العسكريين وإقصاء شريحة أخرى، في إشارة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر المقبل.

وخلال مؤتمر بباريس حول ليبيا أمس أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الالتزام بموعد الانتخابات، لكنه حث الأجسام التشريعية ومنظمات المجتمع المدني على أن تكون الانتخابات وفق قاعدة دستورية متينة يتوافق عليها الأطراف لضمان إنجاح الانتخابات وقبول نتائجها.