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لليوم الثاني.. تواصل الورش والحفلات بمنتدى المرأة العالمي للفنون

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لليوم الثاني.. تواصل الورش والحفلات بمنتدى المرأة العالمي للفنون لليوم الثاني.. تواصل الورش والحفلات بمنتدى المرأة العالمي للفنون

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لليوم الثاني تواصلت اليوم الاثنين بالممشى السياحي العالمي بمدينة الغردقة فعاليات منتدى «المرأة العالمي للفنون» الذي تستضيفه المدينة حتى 19 نوفمبر الجارى، في دورته الأولى، بمشاركة 40 فنانة من 16 دولة أجنبية، ويضم المنتدى ورش للفنون التشكيلية بالممشى السياحي، مصاحب له عروض موسيقية وحفلة غنائية للمطربة دينا صلاح، كمشاركة منها لمزج الطرب والموسيقي بالفنون كما يضم المنتدى ورش عمل ومعرض للفنون وجولات سياحية، بمشاركة أشهر الفنانات التشكيليات من مختلف أنحاء العالم، وتنظيم أوستراكا للفنون، وتختتم الفعاليات بحفل ختام يوم 19 نوفمبر الجارى، بمشاركة الفنانات المشاركات.


ويشارك في المنتدى 40 فنانة من 16 دولة أجنبية، ومنها «ألمانيا، وإيطاليا، وأمريكا، وروسيا، وأوكرانيا، والسعودية، ورومانيا، ومونتينيغرو، وصربيا، وبيلاروسيا، وشمال مقدونيا، ولبنان، واليونان، ولاتيفيا، وتركيا».


قال الفنان التشكيلى محمد حميدة، مؤسس أوستراكا للفنون، إن «منتدى المرأة العالمي للفنون»، هو منتدى دولي يجمع أصدقاء فنانات من دول العالم وهم يعرفون بعض مسبقًا لأن الفنانين التشكيلين أسرة واحدة ويلتقون دائمًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وفرصة لقائهم مع بعض وجهًا لوجه شيء جميل جدًا، والأجمل هو أن يحدث على أرض وتحت رعاية الداو للتنمية وتنظيم أوستراكا للفنون.

المصرى اليوم

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