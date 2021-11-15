رئيس وزراء بريطانيا : لا داعي للخطة «ب» في التصدي لـ كورونا

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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ، إنه لا يرى حاجة في الوقت الراهن للانتقال إلى الخطة «ب» أو السيناريو البديل الخاص بفرض الكمامة وجواز الحصول على اللقاح والعمل من المنازل.

لكن جونسون أبدى الحذر إزاء زيادة إصابات فيروس كورونا في أجزاء من أوروبا.