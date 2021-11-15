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رئيس وزراء بريطانيا : لا داعي للخطة «ب» في التصدي لـ كورونا

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رئيس وزراء بريطانيا : لا داعي للخطة «ب» في التصدي لـ كورونا رئيس وزراء بريطانيا : لا داعي للخطة «ب» في التصدي لـ كورونا

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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ، إنه لا يرى حاجة في الوقت الراهن للانتقال إلى الخطة «ب» أو السيناريو البديل الخاص بفرض الكمامة وجواز الحصول على اللقاح والعمل من المنازل.

لكن جونسون أبدى الحذر إزاء زيادة إصابات في أجزاء من أوروبا.

وأشار في مقطع تم بثه اليوم الاثنين إلى أنه «لا نرى حاليا أي شيء في البيانات يشير إلى أننا بحاجة للانتقال إلى الخطة»ب«.. نحن متمسكون بالخطة «أ»، لكن الشيء الذي يتعين علينا إدراكه بالتأكيد هو أن هناك عاصفة عدوى تهب في أجزاء من أوروبا».

وأضاف: «خطر هبوب عاصفة من الشرق مرة أخرى قائم على الدوام، مع زيادة البرد في الأشهر القادمة. أفضل حماية لبلادنا هي أن يتقدم الجميع ويحصلوا على جرعات تعزيزية».

وتحتل بريطانيا المركز الـ4 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والـ8 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

وشهدت البلاد خلال الأشهر الماضية ارتفاعا جديدا في مؤشري الإصابات والوفيات اليومية على خلفية انتشار سلالة «دلتا» المتحورة من فيروس كورونا في الهند، لكنهما استقرا خلال الأسابيع الأخيرة.

المصرى اليوم

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