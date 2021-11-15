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التضامن تشارك في مائدة مستديرة حول مكافحة الفقر بالأدلة العلمية

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التضامن تشارك في مائدة مستديرة حول مكافحة الفقر بالأدلة العلمية التضامن تشارك في مائدة مستديرة حول مكافحة الفقر بالأدلة العلمية

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استضاف معمل عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بالاشتراك مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف، ، مائدة مستديرة بعنوان»نحو أجندة تنمية مبنية على الأدلة«بدعم من إليانز مصر.

شارك في النقاش الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، وريما حنا، أستاذ بجامعة هارفارد، والمديرة العلمية المشاركة لمعمل عبداللطيف جميل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وسامر عطا الله، عميد مشارك بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجيرمي هوبكنز، ممثل اليونيسيف في مصر.

خلال المائدة سلطت وزيرة التضامن الضوء على الجهود التي تبذلها المصرية بشكل عام، ووزارة التضامن الاجتماعي، بشكل خاص على مكافحة الفقر، مشيرة في ذلك إلى مبادرة «حياة كريمة» التي تستهدف بشكل أساسي القرى الفقيرة وتوفير الخدمات الأساسية لها، وهو ما يتم استنادا إلى البيانات، وأشارت إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من الخبرات في مجال تقييم آثار البرامج الرامية لمكافحة الفقر.

المصرى اليوم

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